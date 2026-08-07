Σκέρτσος: Η μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη των νεκρών πυροσβεστών και πιλότων είναι να μην σταματήσουμε ποτέ να επενδύουμε στην πρόληψη

Στον αγώνα που δίνουν με τις φωτιές πυροσβέστες, πιλότοι, επαγγελματίες της πολιτικής προστασίας και κρατικοί λειτουργοί, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ενώ καταθέτει τη δέσμευση ότι η μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη όσων χάθηκαν είναι «να μην σταματήσουμε ποτέ να επενδύουμε στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στους ανθρώπους και στα μέσα της πολιτικής προστασίας».

Η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας έχει ως εξής:

«Στις πρόσφατες πυρκαγιές είδαμε κρατικούς λειτουργούς, στελέχη της πυροσβεστικής και εξειδικευμένους επαγγελματίες της πολιτικής προστασίας, να αγωνίζονται με όλες τους τις δυνάμεις για να σώσουν ζωές πολιτών, περιουσίες και δάση και να θυσιάζουν τη ζωή τους για τη δική μας ασφάλεια. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ζωές πολιτών. Θρηνούμε όμως για τις ζωές των πυροσβεστών και των πιλότων που χάθηκαν.

Οφείλουμε σεβασμό και ευγνωμοσύνη σε αυτούς τους ήρωες της διπλανής πόρτας που με αυταπάρνηση και γενναιότητα βάζουν καθημερινά το “εμείς” μπροστά από το “εγώ”. Μας εμπνέουν και μας συγκινούν βαθιά.

Το κράτος που φροντίζει, προλαμβάνει και μπαίνει μπροστά στην πρώτη γραμμή για την ασφάλεια των πολιτών του και την προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι το κράτος που θέλουμε και έχουμε ανάγκη.

Μόνον έτσι μπορούμε να μειώνουμε συνεχώς τον κίνδυνο να ξαναζήσουμε εθνικές τραγωδίες, όπως εκείνη στο Μάτι, όπου αποδείχθηκε με τον πιο οδυνηρό τρόπο πόσο κρίσιμη είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος και στις οικογένειες κάθε πυροσβέστη και κάθε χειριστή εναέριου μέσου που χάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα.

Η μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη τους είναι να μην σταματήσουμε ποτέ να επενδύουμε στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στους ανθρώπους και στα μέσα της πολιτικής προστασίας. Η κλιματική κρίση κάνει κάθε καλοκαίρι δυσκολότερο. Η δική μας ευθύνη είναι να γινόμαστε κάθε χρόνο καλύτεροι».