MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κοζάνη: Νταλίκα ανετράπη έξω από Βαθύλακκο – Τραυματίας ο 24χρονος οδηγός

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Αυγούστου στην επαρχιακή οδό έξω από τον Βαθύλακκο Κοζάνης, όταν νταλίκα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, η εκτροπή του βαρέος οχήματος προκλήθηκε έπειτα απόσκάσιμο ελαστικού, με αποτέλεσμα η νταλίκα να βγει από το οδόστρωμα. Δεν χρειάστηκε να κλείσει ο δρόμος καθώς η νταλίκα βρέθηκε εκτός οδοστρώματος.

Ο 24χρονος οδηγός, ο οποίος κατάγεται από χωριό του Δήμου Κοζάνης, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Κοζάνη Τροχαίο ατύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Φωτιά στο Στεφάνι Κορινθίας: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – “Δεν απειλούνται κατοικίες” λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Σε εξέλιξη φωτιά στο Λασίθι – Στη μάχη ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Αναστολή λειτουργίας του αιολικού πάρκου στη Βοιωτία για τη μεγάλη πυρκαγιά – Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 13 ώρες πριν

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στη Ρόδο

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

Βασιλακόπουλος για ιό δυτικού Νείλου: Η Αττική είναι φέτος στο “κόκκινο” – Τα συμπτώματα που πρέπει να μας οδηγήσουν στον γιατρό

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε όλη την Κρήτη