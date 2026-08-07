Κοζάνη: Νταλίκα ανετράπη έξω από Βαθύλακκο – Τραυματίας ο 24χρονος οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Αυγούστου στην επαρχιακή οδό έξω από τον Βαθύλακκο Κοζάνης, όταν νταλίκα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, η εκτροπή του βαρέος οχήματος προκλήθηκε έπειτα απόσκάσιμο ελαστικού, με αποτέλεσμα η νταλίκα να βγει από το οδόστρωμα. Δεν χρειάστηκε να κλείσει ο δρόμος καθώς η νταλίκα βρέθηκε εκτός οδοστρώματος.

Ο 24χρονος οδηγός, ο οποίος κατάγεται από χωριό του Δήμου Κοζάνης, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.