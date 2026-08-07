Βασιλακόπουλος για ιό δυτικού Νείλου: Η Αττική είναι φέτος στο “κόκκινο” – Τα συμπτώματα που πρέπει να μας οδηγήσουν στον γιατρό

Για τον ιό του Δυτικού Νείλου, την περιοχή που είναι πιο επιβαρυμένη φέτος, τα συμπτώματα αλλά και τα μέτρα προστασίας μίλησε το πρωί της Παρασκευής ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.



Αρχικά εξήγησε ότι ο συγκεκριμένος ιός «μεταδίδεται με το κοινό κουνούπι και υπάρχει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης από το 2010».



Όπως είπε στην ΕΡΤ ο κ. Βασιλακόπουλος «συνήθως προκαλεί μια ασυμπτωματική λοίμωξη αλλά σε ένα ποσοστό 20% κάνουμε πυρετό σαν απλό κρυολόγημα και σε κάτω από 1% μπορούμε να κάνουμε σοβαρά προβλήματα από τον εγκέφαλο ή τους μήνιγγες».

Διευκρίνισε, επίσης, ότι παρά το σχέδιο του ΕΟΔΥ κάθε χρόνο την άνοιξη για προνυμφοκτονίες ώστε να μην έχουμε μεγάλη ανάπτυξη κουνουπιών «είναι αδύνατο να εξαφανίσουμε όλα τα κουνούπια γιατί οι δόσεις που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε θα ήταν τοξικές για την υπόλοιπη χλωρίδα».



Όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων, ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ σημείωσε ότι «είμαστε λίγο παραπάνω από πέρυσι και αυτό σημαίνει πρέπει να προσέχουμε, να φοράμε μακριά παντελόνια ειδικά τη νύχτα, να βάζουμε αντικουνουπικά, να χρησιμοποιούμε αντικουνουπικά χώρου και μια απλή πρακτική λύση είναι να χρησιμοποιούμε ανεμιστήρα που πέφτει στα πόδια γιατί με αυτόν τον τρόπο δυσκολεύονται έντομα που δεν είναι δυνατά στο πέταγμα όπως τα κουνούπια»



Ερωτηθείς για τις περιοχές που είναι «στο κόκκινο», ο κ. Βασιλακόπουλος ονομάτισε την «Αττική, περισσότερο νότια και ανατολική» διευκρινίζοντας ότι «τα νησιά που θα γεμίσουν από κόσμο δεν έχουν ιδιαίτερα κρούσματα».



Σχετικά, τέλος, με τα συμπτώματα είπε «αν δω ότι μαζί με τον πυρετό αρχίζω να έχω έντονο πονοκέφαλο και ζαλάδα, να μην καταλαβαίνω τον χώρο και τον χρόνο, αρχίζω να παραπατάω, άμεσα πρέπει να απευθυνθώ σε γιατρό. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι σπάνια κάποιος που θα νοσήσει θα θυμηθεί ότι 4 ημέρες πριν τον τσίμπησε κάποιο κουνούπι. Τα συμπτώματα θα εμφανιστούν μέρες μετά γιατί χρειάζεται χρόνο ο ιός να πολλαπλασιαστεί και να τα δώσει»