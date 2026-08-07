ΕΛΣΤΑΤ: Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο

Επιβραδύνθηκε περαιτέρω για τρίτο συνεχόμενο μήνα ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Ιούλιο εφέτος, καθώς αυξήθηκε 3,4% από 4,4%,% τον προηγούμενο μήνα και έναντι αύξησης 3,1 τον Ιούλιο πέρυσι.



Η εξέλιξη αυτή, ήρθε ως αποτέλεσμα των σχετικά συγκρατημένων ανατιμήσεων στα τρόφιμα και είδη διατροφής, καθώς και σε ορισμένες υπηρεσίες, παρά το γεγονός ότι σε ετήσια σύγκριση καταγράφηκαν αυξήσεις τιμών στα καύσιμα και ιδιαίτερα στο πετρέλαιο κίνησης.



Ειδικότερα, στα τρόφιμα και είδη διατροφής ανατιμήσεις καταγράφονται σε: Μοσχάρι (14,3%), Αρνί και κατσίκι (12,4%), Χοιρινό κρέας (3,4%) , Πουλερικά (2,2%), Ψάρια αλίπαστα (9,6%), Μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη (8,6%), Γαλακτοκομικά και αυγά (2,9%), Ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας (1,2%).



Στον αντίποδα, μεγάλη υποχώρηση σημείωσε η τιμή στο ελαιόλαδο (21,7%) ενώ οι μειώσεις καταγράφονται και σε Φρούτα (9,4%), Λαχανικά (1,5%), Παγωτά (8,8%), Αλάτι – σάλτσες και καρυκεύματα (-5,8%).



Ανατιμήσεις υπήρξαν επίσης σε: Ένδυση και υπόδηση (3,3%), Ενοίκια κατοικιών (6,8%), Επισκευή και συντήρηση κατοικίας (4,8%), Διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι (5,5%), Πακέτο διακοπών (6,2%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία- κυλικεία (6,4%), Ασφάλιστρα υγείας (7%), Ασφάλιστρα οχημάτων (1,9%), Κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας (4,2%).



Στον τομέα της ενέργειας, καταγράφηκαν σε ένα έτος αυξήσεις τιμών σε: Πετρέλαιο κίνησης (22%), Βενζίνη (13,3%), Φυσικό αέριο (16,7%), Πετρέλαιο θέρμανσης (53,2%), Στερεά καύσιμα (4,1%). Ως απότοκο αυτών, η Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο αυξήθηκε κατά (17,5%). Αντιθέτως οι τιμές στο Ηλεκτρισμό υποχώρησαν (2,8%).



Σε μηνιαία βάση, μεταξύ Ιουλίου και Ιουνίου 2026, συνεχίστηκαν οι ανατιμήσεις, μεταξύ άλλων, σε: Πετρέλαιο κίνησης (12,1%), Βενζίνη (0,3%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (13,7%), Αυγά (3,5), Χοιρινό κρέας (2,0%), Τυριά (1,0%), Ηλεκτρισμό (0,6%) και Ενοίκια (0,3%).



Από την άλλη πλευρά, τον Ιούλιο υποχώρησαν οι τιμές σε: Φρούτα (13,1%), Φυσικό αέριο (3,7%), Αρνί και κατσίκι (2,4%), Γιαούρτι (2,9%), Λαχανικά (1,7%) , μη σερβιριζόμενα Αλκοολούχα ποτά (1,5), Υπηρεσίες Αναψυχής (2,8%), Είδη ταξιδίου και άλλα προσωπικά είδη (3,3%).



Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιούλιο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:



1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:



* 0,4% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, ψάρια αλίπαστα, γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, ελαιόλαδο, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), παγωτά, αλάτι-σάλτσες-καρυκεύματα.



* 3,3% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

* 8,8% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον ηλεκτρισμό.



* 0,4% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη οικιακής χρήσης, οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης, οικιακές συσκευές και επισκευές.



* 1,1% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.



* 7,4% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.



* 1,3% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών.



* 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.



* 5,8% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ξενοδοχεία-μοτέλπανδοχεία.



* 3,4% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.



* 1,1% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – ‘Αλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, είδη μεταφοράς, ταξιδίου και άλλα προσωπικά είδη.



2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:



* 0,5% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα). * 2,7% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.



Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,4% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2026, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους σημειώθηκε αύξηση 0,4%.



Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 2,7% τον Ιούλιο , από 3,9% τον Ιούνιο και έναντι αύξησης 3,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση τον Ιούλιο του 2025 έναντι του 2024. Ενώ, σε μηνιαία βάση, τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2026 παρουσίασε αύξηση 1,4%, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.