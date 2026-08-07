Κυψέλη: Ο Ερυθρός Σταυρός απέσυρε βίντεο με τον 26χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας εθελόντριας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος στην Κυψέλη, καθώς αποσύρθηκε από τη δημόσια προβολή βίντεο που είχε δημιουργηθεί το 2016 και παρουσίαζε την ιστορία ζωής του 26χρονου Αφγανού που κατηγορείται για τη δολοφονία της.

Ο 26χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράνομη οπλοκατοχή, ενώ αρνείται την κατηγορία της δολοφονίας της 38χρονης στην Κυψέλη και ισχυρίζεται ότι βρήκε τη γυναίκα ήδη νεκρή.

Το βίντεο είχε δημιουργηθεί όταν ο 26χρονος ήταν ακόμη ανήλικος και βρισκόταν στη Μόρια της Λέσβου. Σε αυτό περιέγραφε το ταξίδι του από το Αφγανιστάν μέχρι την Ελλάδα, αλλά και την επιθυμία του να φτάσει τελικά στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Γιατί αποσύρθηκε το βίντεο

Εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού στη Βρετανία ανέφερε στην Daily Mail ότι το συγκεκριμένο υλικό δεν είναι πλέον δημόσια διαθέσιμο.

Red Cross removed a 2016 promotional video titled Game of Life: The Story of Sharif after the subject, 26-year-old Afghan migrant Sharif Ahmadzai, was arrested in Athens and accused of the murder of 38-year-old Scottish aid worker Elisabeth-Jane Ross. This is the video! pic.twitter.com/WTdhAN0HHX August 7, 2026

Όπως εξήγησε, η απόφαση ελήφθη από σεβασμό προς την οικογένεια της Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος, καθώς η ποινική διαδικασία για την υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η ιστορία του 26χρονου στη Μόρια

Το διάρκειας περίπου τεσσάρων λεπτών animation είχε δημιουργηθεί το 2016 σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και Βρετανό καλλιτέχνη. Παρουσίαζε την ιστορία του τότε 15χρονου από τη στιγμή που έφυγε από το Αφγανιστάν μέχρι την άφιξή του στη Μόρια.

Στην αφήγησή του υποστήριζε ότι ο πατέρας του, ο οποίος ήταν στρατιωτικός διοικητής, είχε σκοτωθεί σε ενέδρα, ενώ η μητέρα και τα αδέλφια του είχαν χάσει τη ζωή τους σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στην Καμπούλ.

Ο ίδιος περιέγραφε ότι έφυγε από το Αφγανιστάν και πέρασε από το Ιράν και την Τουρκία, πριν καταφέρει να φτάσει στην Ελλάδα. Το ταξίδι του, σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει, διήρκεσε περίπου ενάμιση μήνα. Κατά την πρώτη προσπάθειά του να περάσει στην Ελλάδα είχε συλληφθεί στην Κωνσταντινούπολη και είχε παραμείνει υπό κράτηση για τρεις ημέρες.

Στο ίδιο βίντεο έλεγε ότι τελικός του στόχος ήταν να φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου, όπως υποστήριζε, είχε συγγενείς που μπορούσαν να τον φροντίσουν.

Οι βαριές κατηγορίες για τη δολοφονία

Δέκα χρόνια αργότερα, ο 26χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, για την υπόθεση θανάτου της 38χρονης Βρετανίδας εθελόντριας στην Αθήνα.

Ο ίδιος αρνείται, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι σκότωσε τη γυναίκα. Στις πρώτες καταθέσεις του φέρεται να υποστήριξε ότι τη βρήκε ήδη νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της και συγκεκριμένα πεσμένη στο πάτωμα του μπάνιου.

Κατά τους ισχυρισμούς του, πανικοβλήθηκε και έφυγε από το σπίτι. Στη συνέχεια φέρεται να υποστήριξε ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας, τον οποίο γνωρίζει ως «Νίκο», τον συμβούλεψε να απομακρύνει τη σορό ώστε να μην μπλέξει με τις Αρχές.

Η βαλίτσα και τα προσωπικά αντικείμενα της 38χρονης

Ο 26χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι επέστρεψε την επόμενη ημέρα στο διαμέρισμα, τοποθέτησε τη σορό της γυναίκας μέσα σε μαύρη βαλίτσα και τη μετέφερε με το αυτοκίνητό του σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι πήρε το κινητό τηλέφωνο και τις τραπεζικές κάρτες της 38χρονης. Φέρεται επίσης να έστειλε μηνύματα σε συγγενείς και φίλους της, ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η γυναίκα εξακολουθούσε να είναι ζωντανή.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ακόμη ότι ο άνδρας που κατονομάζει ως «Νίκο» τον εκβίαζε και του πήρε χρήματα που είχαν αναληφθεί από τις τραπεζικές κάρτες της Βρετανίδας.

Η σύζυγός του και οι υποψίες

Σημαντικό ρόλο στις έρευνες φέρεται να είχε η σύζυγος του 26χρονου, η οποία ενημέρωσε την Αστυνομία για την ύποπτη συμπεριφορά του μετά την εξαφάνιση της 38χρονης.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, ένα βράδυ ξύπνησε και διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της έλειπε από το σπίτι. Μέσω εφαρμογής εντοπισμού του κινητού του είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα της Βρετανίδας.

Μετά τον εντοπισμό της σορού, οι υποψίες της ενισχύθηκαν και αποφάσισε να φύγει από το σπίτι μαζί με το μωρό τους. Παρέδωσε επίσης στις Αρχές 2.550 ευρώ και ένα καινούργιο κινητό τηλέφωνο, τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, της είχε δώσει ο σύζυγός της και πίστευε ότι είχαν αγοραστεί με χρήματα της 38χρονης.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν ένα πιστόλι-ρέπλικα τύπου Glock και ένα μαχαίρι στρατιωτικού τύπου.

Καθοριστικό στοιχείο στις έρευνες αποτέλεσε και το κινητό της Βρετανίδας. Η συσκευή παρέμενε κλειστή για ημέρες, όμως όταν ενεργοποιήθηκε ξανά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να την εντοπίσουν σε κατοικία στην Αθήνα όπου διέμενε ο κατηγορούμενος.

Πώς γνώριζε τη Βρετανίδα

Ο 26χρονος είχε ασπαστεί τον χριστιανισμό και το 2023 παντρεύτηκε Αμερικανίδα χριστιανή. Μαζί είχαν δημιουργήσει οργάνωση για την υποστήριξη προσφύγων στην Αθήνα.

Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα φέρεται να γνώριζαν την Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος, η οποία συμμετείχε επίσης σε εθελοντικές δράσεις. Το ζευγάρι είχε μάλιστα κλειδί του διαμερίσματος στο οποίο έμενε η 38χρονη, καθώς το ακίνητο ανήκε στον οργανισμό με τον οποίο συνεργάζονταν.

Η Βρετανίδα, με καταγωγή από το Εδιμβούργο, επισκεπτόταν συστηματικά την Ελλάδα τα τελευταία επτά χρόνια και συμμετείχε σε δράσεις για την υποστήριξη προσφύγων, αστέγων και άλλων ευάλωτων ανθρώπων.

Τι φέρονται να έχουν καταγράψει οι κάμερες

Σημαντικό κομμάτι της έρευνας αποτελούν και τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο 26χρονος φέρεται να καταγράφεται να φτάνει με αυτοκίνητο στο διαμέρισμα της Βρετανίδας.

Αργότερα φέρεται να εμφανίζεται να μεταφέρει μία μεγάλη βαλίτσα προς εγκαταλελειμμένο κτίριο και περίπου 13 λεπτά μετά να αποχωρεί χωρίς αυτή.

Το τελευταίο επιβεβαιωμένο σημάδι ζωής της Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος ήταν στις 15 Ιουλίου, όταν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με στενή φίλη της. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες γύρω από τον θάνατο της 38χρονης.