Θεσσαλονίκη: Τι αλλάζει στα αστικά λεωφορεία της Καλαμαριάς ενόψει της λειτουργίας της επέκτασης του μετρό

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά, ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) προχωρά στη Β’ Φάση ανασχεδιασμού του λεωφορειακού δικτύου της περιοχής.

Οι αλλαγές -σύμφωνα με τον Οργανισμό- αποσκοπούν στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, και στη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και σύγχρονου δικτύου μετακινήσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΣΕΘ

Η έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά δημιουργεί νέα δεδομένα στις καθημερινές μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών. Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του νέου μέσου και τη βελτίωση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, προχωρά στη Β’ Φάση ανασχεδιασμού των λεωφορειακών γραμμών στον Δήμο Καλαμαριάς.

Ο σχεδιασμός βασίζεται στη βελτίωση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, στην ομαλή μετάβαση στο νέο δίκτυο, στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς συγκοινωνιακού έργου, στην τροφοδότηση των σταθμών του Μετρό, στη γεωγραφική κάλυψη του Δήμου, στη διατήρηση συμπληρωματικών γραμμών κορμού και στη δημιουργία νέων συνδέσεων όπου απαιτείται.

Νέα κυκλική σύνδεση 06Α – 06Β

Κεντρική αλλαγή αποτελεί η τροποποίηση της γραμμής 06 σε κυκλική σύνδεση δύο κατευθύνσεων, 06Α και 06Β, μεταξύ του Σταθμού Μετρό Νέας Ελβετίας και του Σταθμού Μετρό Μίκρας.

Η νέα γραμμή διατηρεί σε σημαντικό βαθμό τη διαδρομή της υφιστάμενης 06 στην Καλαμαριά και επεκτείνει την εξυπηρέτηση προς την περιοχή της Κηφισιάς. Κατά τις ώρες αιχμής, η μέση συχνότητα των 06Α και 06Β διαμορφώνεται σε 15 έως 20 λεπτά.

Η νέα κυκλική σύνδεση δεν λειτουργεί μόνο ως τροφοδοτική γραμμή του Μετρό, αλλά δημιουργεί ένα εσωτερικό δίκτυο μετακινήσεων στην Καλαμαριά, επιτρέποντας απευθείας μετακινήσεις μεταξύ περιοχών του Δήμου, χωρίς διέλευση από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως Κηφισιά – Μίκρα και Βότση – Νέα Ελβετία.

Παράλληλα, διευκολύνει την πρόσβαση των επιβατών στους σταθμούς του Μετρό, μειώνει τις αποστάσεις πρόσβασης και συμβάλλει στην καλύτερη κατανομή της επιβατικής κίνησης. Η αξιόπιστη λεωφορειακή σύνδεση αναμένεται επίσης να περιορίσει τη χρήση Ι.Χ., την ανάγκη στάθμευσης και τη συμφόρηση γύρω από τους σταθμούς, ενώ ενισχύει την πρόσβαση σε υπηρεσίες και την τοπική αγορά και βελτιώνει την εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων, όπως ηλικιωμένοι και μαθητές. Παράλληλα, συμβάλλει στη μείωση εκπομπών και θορύβου.

Νέα τοπική γραμμή 07Τ

Η υφιστάμενη γραμμή 07 μετατρέπεται σε τοπική κυκλική γραμμή 07Τ «Τοπικό Καλαμαριάς», με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση της περιοχής του Αγίου Ιωάννη και την ενίσχυση των συνδέσεων μεταξύ περιοχών του Δήμου, όπως ο Άγιος Ιωάννης και το Καραμπουρνάκι, μέσω της οδού Πόντου.

Νέες συνδέσεις από τον Σταθμό Μετρό Μίκρας

Παράλληλα, δημιουργούνται δύο νέες λεωφορειακές γραμμές:

Μ2 – Σταθμός Μετρό Μίκρα – Α.Σ. ΙΚΕΑ

Συνδέει τον Σταθμό Μετρό Μίκρας με τον Α.Σ. ΙΚΕΑ, ενισχύοντας τη σύνδεση του νέου σταθμού με έναν σημαντικό συγκοινωνιακό και εμπορικό πόλο της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Χ3 – Σταθμός Μετρό Μίκρα – Αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Δημιουργεί απευθείας σύνδεση του Σταθμού Μετρό Μίκρας με το Αεροδρόμιο «Μακεδονία», μέσω της Εθνικής Αντιστάσεως και της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών.

Διατήρηση και προσαρμογή υφιστάμενων γραμμών

Στο νέο δίκτυο διατηρούνται οι γραμμές:

05 Νέα Κρήνη – Βενιζέλου

Νέα Κρήνη – Βενιζέλου 04 Καλαμαριά – Χαριλάου

Καλαμαριά – Χαριλάου 33 Άγιος Παντελεήμων – Βενιζέλου

Άγιος Παντελεήμων – Βενιζέλου 39 Κηφισιά – Δικαστήρια

Παράλληλα, πραγματοποιούνται στοχευμένες τροποποιήσεις στις γραμμές 33 και 39, με προσαρμογές των διαδρομών τους για τη διατήρηση της εξυπηρέτησης των υφιστάμενων επιβατικών ροών.

Η αναδιάρθρωση πραγματοποιείται με ανακατανομή του διαθέσιμου στόλου, ώστε να καλυφθούν οι νέες ανάγκες χωρίς αύξηση του συνολικού αριθμού λεωφορείων.

Ένα πιο ολοκληρωμένο δίκτυο για την Καλαμαριά

Η Β’ Φάση ανασχεδιασμού αποτελεί μέρος της σταδιακής προσαρμογής του δικτύου αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η ανάπτυξη του Μετρό.

Ο ΟΣΕΘ θα συνεχίσει να αξιολογεί τη λειτουργία του δικτύου και, όπου απαιτείται, να προχωρά σε προσαρμογές με βάση τα πραγματικά δεδομένα των μετακινήσεων. Στον σχεδιασμό θα λαμβάνονται υπόψη και οι μελλοντικές αλλαγές στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου της Καλαμαριάς, όπως η διάνοιξη της οδού Πόντου, η οδός Κακουλίδη και άλλες παρεμβάσεις.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ευέλικτου και αλληλοσυμπληρούμενου δικτύου, στο οποίο Μετρό και λεωφορεία λειτουργούν ως ενιαίο σύστημα, προσφέροντας περισσότερες επιλογές και αποτελεσματικότερες καθημερινές μετακινήσεις για κατοίκους και επισκέπτες της Καλαμαριάς και συνολικά της Θεσσαλονίκης.