ΣΥΡΙΖΑ: Η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς, ούτε σβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην ενεργειακή πολιτική ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, υποστηρίζοντας ότι αυτή δεν οδηγεί αυτόματα σε μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα επισημαίνει ότι η ενεργειακή ρήτρα δεν αποτελεί νέο ευρωπαϊκό ταμείο, αλλά έναν μηχανισμό που παρέχει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για πρόσθετες δαπάνες, οι οποίες επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό και το δημόσιο χρέος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση «δεν μπορεί να σβήσει επτά χρόνια ενεργειακής ακρίβειας με πανηγυρισμούς». Την κατηγορεί μάλιστα ότι άφησε πίσω κρίσιμες επενδύσεις στα δίκτυα και στην αποθήκευση ενέργειας, ενώ επέτρεψε, όπως αναφέρει, στα ενεργειακά ολιγοπώλια να αποκομίζουν υπερκέρδη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί σημαντικά στις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας, καθώς η εγκατεστημένη ισχύς μπαταριών αντιστοιχεί μόλις στο 2% της ισχύος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με αποτέλεσμα σημαντικό μέρος της παραγόμενης «πράσινης» ενέργειας να χάνεται αντί να αξιοποιείται προς όφελος των καταναλωτών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η πρόσθετη δημοσιονομική δυνατότητα που δημιουργείται θα πρέπει να κατευθυνθεί σε έργα αποθήκευσης, ενεργειακά δίκτυα, ενεργειακή αναβάθμιση και υποδομές που θα συμβάλουν στη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος.

Παράλληλα, παρουσιάζει τις δικές του προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, οι οποίες περιλαμβάνουν την ανάκτηση του δημόσιου ελέγχου στη ΔΕΗ, τη διαφύλαξη και αποκατάσταση του δημόσιου ελέγχου στα ΕΛΠΕ, τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών επιχειρήσεων, την επιβολή ανώτατου περιθωρίου κέρδους στη διύλιση, μηχανισμό επιστροφής των υπερκερδών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Αναφέρει επίσης ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών, επικαλούμενος το πρωτογενές υπερπλεόνασμα του 2025, το οποίο ξεπέρασε τα 6 δισ. ευρώ, καθώς και τα πρόσθετα έσοδα που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη φορολόγηση των υπερκερδών τραπεζών, διυλιστηρίων και ενεργειακών ομίλων.

Κλείνοντας, καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει ποια έργα σκοπεύει να χρηματοδοτήσει μέσω της ενεργειακής ρήτρας, πότε αυτά θα ολοκληρωθούν και με ποιον τρόπο θα οδηγήσουν σε ουσιαστική μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.