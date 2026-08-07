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Χαλκιδική: Γερμανίδα έπεσε σε δύσβατο σημείο και τραυματίστηκε – Επιχείρηση για την ανάσυρσή της από την Πυροσβεστική

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μια 49χρονη Γερμανίδα έπεσε σήμερα το πρωί σε δύσβατο σημείο στην περιοχή της Συκιάς στη Χαλκιδική, με συνέπεια να τραυματιστεί. Για την ανάσυρση της γυναίκας από το σημείο στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, σήμερα το πρωί ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για το περιστατικό. Μετά την κλήση άλλου ατόμου στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νέου Μαρμαρά.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τη γυναίκα τραυματισμένη στο πόδι, την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σήμερα το μεσημέρι

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