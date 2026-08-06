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Συρία: Έκρηξη σε λεωφορείο κοντά στη Δαμασκό – Δύο νεκροί και 13 τραυματίες

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Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε όχημα στην πόλη Τζαραμάνα, κοντά στη Δαμασκό, μετέδωσε το συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε νωρίτερα ότι μια βόμβα είχε τοποθετηθεί σε μίνι λεωφορείο των δημόσιων συγκοινωνιών και εξερράγη ενώ το όχημα βρισκόταν κοντά στην πρωτεύουσα.

Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πολλά ασθενοφόρα να κατευθύνονται στο σημείο της έκρηξης. Ένας κεντρικός δρόμος της Τζαραμάνα έκλεισε για την κυκλοφορία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Συρία

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