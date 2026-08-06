Συρία: Έκρηξη σε λεωφορείο κοντά στη Δαμασκό – Δύο νεκροί και 13 τραυματίες

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε όχημα στην πόλη Τζαραμάνα, κοντά στη Δαμασκό, μετέδωσε το συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε νωρίτερα ότι μια βόμβα είχε τοποθετηθεί σε μίνι λεωφορείο των δημόσιων συγκοινωνιών και εξερράγη ενώ το όχημα βρισκόταν κοντά στην πρωτεύουσα.

Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πολλά ασθενοφόρα να κατευθύνονται στο σημείο της έκρηξης. Ένας κεντρικός δρόμος της Τζαραμάνα έκλεισε για την κυκλοφορία.

🚨 Breaking | Syria



An explosion has been reported in the town of Jaramana, southeast of Damascus, Syria.



Preliminary reports indicate that the blast occurred aboard a public transport minibus, resulting in multiple injuries.



The circumstances surrounding the incident remain… pic.twitter.com/JACKg00atm — Fared Al Mahlool | فريد المحلول (@FARED_ALHOR) August 6, 2026

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ