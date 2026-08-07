Η Ιουλία Καλλιμάνη εκνευρίστηκε με θεατή που της πέταξε λουλούδια στο πρόσωπο: Του τα επέστρεψε στο κεφάλι – Δείτε βίντεο

Viral έχει γίνει το βίντεο που απεικονίζει ένα περιστατικό με πρωταγωνίστρια την Ιουλία Καλλιμάνη, κατά τη διάρκεια συναυλία της στην Ηγουμενίτσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε συναυλία στην Ηγουμενίτσα όταν ένας θεατής την ώρα που η Ιουλία Καλλιμάνη τραγουδούσε το «Για τα μάτια του κόσμου» του Χρήστου Αυγερινού.

Όπως φαίνεται στο βίντεο στο TikTok, κάποια στιγμή δίσκοι με λουλούδια άρχισαν να πέφτουν στο κεφάλι και το πρόσωπο της τραγουδίστριας που έδειχνε να εκνευρίζεται. Έτσι λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ζήτησε δίσκους από λουλούδια, φώναξε «σήκω πάνω» στον «δράστη», του πέταξε τα λουλούδια στο κεφάλι και του είπε απογοητευμένη «εσένα σ’ αρέσει αυτό;».