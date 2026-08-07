ΗΠΑ: Ένας νεκρός από τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια – Πτώμα βρέθηκε μέσα στα αποκαΐδια σπιτιού

Πτώμα βρέθηκε μέσα στα αποκαΐδια σπιτιού που απανθράκωσε μεγάλη πυρκαγιά στην Καλιφόρνια, η οποία ανάγκασε σχεδόν 1.500 ανθρώπους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις κατοικίες τους, ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη οι αμερικανικές αρχές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε τη Δευτέρα σε αγροτική περιοχή, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, κοντά στην πρωτεύουσά της, το Σακραμέντο. Ευθυνόταν άνδρας που ορκίζεται πως την προκάλεσε από ατύχημα: χρησιμοποιούσε σιδεροπρίονο με αποτέλεσμα σπίθες να βάλουν φωτιά σε παρακείμενη ξεραμένη βλάστηση, εν μέσω καύσωνα.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών «βρήκαν το πτώμα ανθρώπου που είχε αποβιώσει στο εσωτερικό καμένου σπιτιού», εξήγησαν οι υπηρεσίες του σερίφη στην κομητεία Καλαβέρας.

Σε αυτό το στάδιο οι αρχές «προσπαθούν να εξακριβώσουν τα αίτια και τις περιστάσεις του θανάτου», καθώς και αν ο θάνατος οφειλόταν ή όχι «στην πυρκαγιά», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ κήρυξε χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να κατασβεστεί η πυρκαγιά αυτή, που έχει καταστρέψει κάπου 42.000 στρέμματα.

«Πάνω από 2.700 πυροσβέστες» επιχειρούν αυτή τη στιγμή, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του.

Πέρα από τους σχεδόν 1.500 ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους, άλλοι 1.400 πρέπει να είναι έτοιμοι να τα εγκαταλείψουν, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι φλόγες κατέστρεψαν επτά κτίρια, ενώ πυροσβέστης τραυματίστηκε στο καθήκον, σύμφωνα με την υπηρεσία CalFire.

Ο άνδρας που φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά, ο Χέρμπερτ Γουέιν Σμιθ, συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας και αντιμετωπίζει ποινή δίωξη.

Αφού αφέθηκε ελεύθερος υφ’ όρον, μίλησε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KCRA 3 προχθές Τετάρτη και επέμεινε πως δεν είχε την παραμικρή πρόθεση να προκαλέσει κακό σε κανέναν.

«Είμαι αληθινά συγκλονισμένος για αυτό που έγινε», πρόσθεσε ο 65χρονος.

Είπε πως ήθελε να εξασφαλίσει μερικά χρήματα για να πάνε να δειπνήσουν με τη σύζυγό του και γι’ αυτό χρησιμοποιούσε σιδεροπρίονο ώστε να τεμαχίσει συντρίμμια όταν ξέσπασε φωτιά.

«Γύρισα και ξαφνικά είδα πως είχε πάρει φωτιά πίσω μου» ξερή βλάστηση, αφηγήθηκε.

Μέχρι στιγμής φέτος η Καλιφόρνια δεν είχε θρηνήσει νεκρούς εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.

Βορειότερα, μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε πάνω από 800 κτίρια κι ανάγκασε πάνω από 65.000 κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους τις τελευταίες ημέρες τομείς και προάστια της πόλης Σποκέιν, στην πολιτεία Ουάσιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ