Θερινό σινεμά στο Κτήμα Κυρ-Γιάννη σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το Κτήμα Κυρ-Γιάννη και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης συνεχίζουν για δεύτερη χρονιά τη συνεργασία τους προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία θερινού σινεμά σε δύο κινηματογραφικές βραδιές σε Αμύνταιο και Νάουσα.

Η αρχή γίνεται το Σάββατο 8 Αυγούστου στο οινοποιείο του Κτήματος Κυρ-Γιάννη στον Άγιο Παντελεήμονα Αμυνταίου, σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό δίπλα στη λίμνη Βεγορίτιδα. Στη μεγάλη οθόνη, η ταινία Επιστροφή στη Βουργουνδία του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Σεντρίκ Κλαπίς, ένας ύμνος στην οικογένεια, τη συνέχεια και τη ζωή, παράλληλα με τον κύκλο ζωής του αμπελιού. Η εμπειρία θα ξεκινήσει στις 20:00 με μια ξενάγηση στο οινοποιείο ανακαλύπτοντας τον τρόπο παραγωγής των κρασιών του Κτήματος Κυρ-Γιάννη από τον αμπελώνα του Αμυνταίου, ένα από τα πιο σπουδαία βορειοελλαδίτικα terroir. Η προβολή της ταινίας θα αρχίσει στις 21:00.

Λίγα λόγια για την ταινία

Στο Επιστροφή στη Βουργουνδία παρακολουθούμε τον Ζαν, έναν άνδρα 30 ετών, ο οποίος έχει περάσει την τελευταία δεκαετία της ζωής του ταξιδεύοντας στον κόσμο και κόβοντας κάθε δεσμό με την οικογένεια του και την Βουργουνδία, τον τόπο των παιδικών του χρόνων. Τώρα πλέον έχει εγκατασταθεί στο εξωτερικό μέχρι που τον καλούν πίσω στην πατρίδα του για να αποχαιρετίσει τον ετοιμοθάνατο πατέρα του. Είναι τέλος του καλοκαιριού και η επερχόμενη συγκομιδή του κρασιού δίνει την ευκαιρία στον Ζαν να έρθει πάλι κοντά με την αδερφή του Ζουλιέτ και τον αδερφό του Ζερεμί ώστε να αποφασίσουν από κοινού για το μέλλον του οικογενειακού αμπελώνα. Κατά την διάρκεια ενός έτους, και ακολουθώντας τον ρυθμό των εποχών και της διαδικασίας παραγωγής κρασιού, τα τρία αδέρφια αργά και σταθερά ξαναχτίζουν την σχέση τους, και συνδέονται μεταξύ τους από το γνήσιο και ζωντανό πάθος τους για την τέχνη του κρασιού. Μια τρυφερή ιστορία για την αγάπη και το καλό κρασί που περνάει από γενιά σε γενιά και γίνεται τρόπος ζωής.

Info

Σάββατο 8 Αυγούστου

Τοποθεσία: Κτήμα Κυρ-Γιάννη, Άγιος Παντελεήμονας Αμυνταίου

Ώρα έναρξης: 20:00 ξενάγηση – 21:00 έναρξη προβολής

Τιμή εισιτηρίου: 15 ευρώ. Το εισιτήριο περιλαμβάνει την ξενάγηση, την προβολή ταινίας, ένα ατομικό box με κριτσίνια και γραβιέρα και ένα ποτήρι κρασί του Κτήματος Κυρ-Γιάννη (λευκό, ροζέ ή ερυθρό)

Λόγω περιορισμένων θέσεων είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 23860 61185 ή στο e-mail: amyndeon@kiryianni.gr