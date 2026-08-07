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Ο Τραμπ επιχειρεί ξανά να απομακρύνει τη διοικήτρια της Fed

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THESTIVAL TEAM

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί εκ νέου να απομακρύνει από τη θέση της τη διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Λίζα Κουκ, παρά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου τον περασμένο Ιούνιο να μπλοκάρει την απόλυσή της.

Όπως μετέδωσε το ABC News, επικαλούμενο πηγές, ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε γραπτώς την Κουκ αυτή την εβδομάδα ότι ο Τραμπ «εξετάζει» το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της από τα καθήκοντά της.

Παράλληλα, της ζήτησε να απαντήσει εντός τριών εβδομάδων σε ανεπιβεβαίωτες κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να διέπραξε απάτη κατά τη διαδικασία λήψης στεγαστικού δανείου.

«Ανυπόστατες» χαρακτηρίζει τις κατηγορίες ο δικηγόρος της Κουκ

Ο δικηγόρος της Κουκ, Άμπι Ντ. Λόουελ, απέρριψε τις κατηγορίες ως «ανυπόστατες», υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει βάσιμος λόγος για την απομάκρυνσή της.

«Όπως κάναμε και στο παρελθόν, θα αμφισβητήσουμε αυτό το νέο πρόσχημα και θα διαφυλάξουμε τη θέση της και τον ιστορικό ρόλο της Fed», δήλωσε.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που μπλόκαρε την απόλυση

Τον Ιούνιο, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, στο οποίο είχε προσφύγει η Κουκ, αρνήθηκε να επιτρέψει την απόλυσή της.

Με οριακή απόφαση 5-4, το Δικαστήριο μπλόκαρε την απομάκρυνσή της, σε μια υπόθεση με ιδιαίτερη σημασία για την ανεξαρτησία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Ντόναλντ Τραμπ

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