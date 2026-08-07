Η μέθοδος 3-6-9 που βοηθά να πετύχουμε κάθε στόχο μας

Τελευταία, φαίνεται ότι όλοι εκδηλώνουν όσα επιθυμούν και τα ζητούν με πίστη από το σύμπαν – με λίγα λόγια να κάνουν αυτό το περιβόητο «manifestation». Η δασκάλα γιόγκα που ακολουθείτε στο Instagram κάνει manifest ένα δικό της στούντιο, ενώ ο συνάδελφός σας μια αύξηση. Ακούσατε την κολλητή σας να λέει ότι κάνει manifest για την ιδανική της σχέση. Ακόμα και η Kim Kardashian έχει παραδεχτεί ότι ασχολείται με την τεχνική, αλλά και πρόσφατα η Kate Winslet.

Αν και μπορεί να φαίνεται ότι αυτή η τάση εμφανίστηκε από το πουθενά, η ιδέα ότι μπορείτε να φέρετε κάτι στη ζωή σας απλά και μόνο πιστεύοντας σε αυτό, έχει ρίζες που ανάγονται στην Αρχαία Ελλάδα. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να το δοκιμάσετε και εσείς.

Ένας από τους πιο εύκολους τρόπους για να κάνετε manifest τη ζωή των ονείρων σας είναι η χρήση της μεθόδου 3-6-9, μιας απλής στρατηγικής που συνδυάζει αριθμολογία και τη ρουτίνα σας.

Η συγκεκριμένη τεχνική έχει κατακτήσει το TikTok, καθώς πολλοί χρήστες εκδηλώνουν το δρόμο τους προς περισσότερα χρήματα, καλύτερες σχέσεις, ακόμα και εγκυμοσύνη. Τι είναι όμως η μέθοδος 3-6-9; Και λειτουργεί πραγματικά;

Η μέθοδος 3-6-9

Η μέθοδος 3-6-9 συνδυάζει την αρχαία πρακτική του manifesting με την αριθμολογία. Απαιτεί να επαναλάβετε, ακόμα και γράφοντας, τον στόχο σας τρεις φορές το πρωί, έξι φορές το απόγευμα και εννέα φορές το βράδυ για καλύτερα αποτελέσματα.

Αυτή η τεχνική βασίζεται στη «Θεωρία 369» του εφευρέτη και φυσικού Νίκολα Τέσλα, ο οποίος πίστευε ότι το τρία, το έξι και το εννέα ήταν το τρίπτυχο της ενέργειας, της συχνότητας και της δόνησης και επομένως το κλειδί για μια άλλη διάσταση. Σύμφωνα με τον Tesla, αυτό το μοτίβο είναι ισχυρό για την αξιοποίηση μιας διαφορετικής ενέργειας ή συχνότητας.

«Στην αριθμολογία ο αριθμός τρία αντιπροσωπεύει τη σύνδεσή μας με όλα όσα υπάρχουν, το έξι αντιπροσωπεύει την αληθινή μας δύναμη ως δημιουργικά όντα και το εννέα αντιπροσωπεύει την ολοκλήρωση ή την αναγέννηση», εξηγεί η Alyse Bacine, πνευματική σύμβουλος.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο και μαθηματικό, Πυθαγόρα, το τρία είναι το ευγενέστερο των ψηφίων, ενώ το έξι σχετίζεται με την αρμονία και το εννέα με την ολοκλήρωση ενός κύκλου.

Πώς να εφαρμόσετε τη θεωρία του 3-6-9

Το κλειδί για να πετύχετε κάθε στόχο σας είναι ένα: Επανάληψη. Η εξάσκηση κάνει το τέλειο, αν και η μέθοδος 369 είναι πολύ εύκολη.

Διαβάστε παρακάτω τα βήματα:

Διαλέξτε ένα αντικείμενο ή ένα συναίσθημα που θέλετε στη ζωή σας (για παράδειγμα, «είμαι πλούσιος» ή «έχω έναν αγαπημένο σύντροφο»).

Γράψτε το τρεις φορές το πρωί και ας είναι αυτό το πρώτο πράγμα που θα κάνετε.

Στη συνέχεια, γράψτε το ξανά έξι φορές το απόγευμα.

Τέλος, γράψτε το εννέα φορές το βράδυ πριν από τον ύπνο.

Συνεχίστε να εφαρμόζετε τη μέθοδο κάθε μέρα και αν τίποτα δεν φαίνεται να συμβαίνει έπειτα από λίγο καιρό, κάντε υπομονή και αναλογιστείτε τα βήματα που έχετε περάσει μέχρι να φτάσετε στο σημείο που είστε τώρα.

Κι αν δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε ορίστε παρακάτω μερικά παραδείγματα:

Είμαι ενεργό μέλος της κοινωνίας.

Έχω μια υγιή και γεμάτη σεβασμό σχέση.

Νιώθω πως με σέβονται και με εκτιμούν.

Ταξιδεύω πολύ συχνά, χωρίς να αγχώνομαι για τα χρήματα.

Μέθοδος 3-6-9: Λειτουργεί;

Οι life coach και οι επαγγελματίες του manifestation θα σας πουν ότι η μέθοδος 3-6-9 λειτουργεί, αλλά μπορεί επίσης να αναφέρουν ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο κόλπο σε αυτήν. Spoiler: Έχει να κάνει με την ενέργειά σας.

«Αν νιώθετε ότι έχετε κολλήσει σε κάποιο σημείο και δεν προχωράτε, αυτή η πρακτική απλώς θα ενισχύσει το αίσθημα της έλλειψης μέσα σας και θα σας κάνει να νιώθετε πίεση και άγχος», λέει η Juliette Kristine Conner, ειδικός στο manifestation με έδρα την Αυστραλία.

Με λίγα λόγια η μέθοδος είναι αποτελεσματική αν την πιστέψετε. Αυτό που κάνει είναι να βάζει τάξη στο χάος του ακούραστου μυαλού, θέτοντας ένα πρόγραμμα και ένα πλαίσιο για τον στόχο σας. Όσο πιο συγκεντρωμένες είστε, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι.

Πηγή: marieclaire.gr