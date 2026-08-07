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Τραγωδία στο Πήλιο: Νεκρή ανασύρθηκε 79χρονη γυναίκα από τη θάλασσα στην Άφησσο

Intime
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Τραγικό συμβάν σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή του Πηλίου, όπου μία 79χρονη ημεδαπή έχασε τη ζωή της στη θάλασσα.

Ειδικότερα, η Λιμενική Αρχή Βόλου ενημερώθηκε για τον εντοπισμό και την ανασυρμή της ηλικιωμένης γυναίκας χωρίς τις αισθήσεις της, από τη θαλάσσια περιοχή «Άφησσος» Μαγνησίας.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, η 79χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου δυστυχώς οι γιατροί απλά διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Πήλιο

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