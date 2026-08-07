Μετανάστης βρήκε τραγικό θάνατο όταν επιχείρησε να μπει στη Θέουτα με αλεξίπτωτο πλαγιάς

Ένας νεαρός άνδρας με καταγωγή από αφρικανική χώρα έχασε τη ζωή του το πρωί της Παρασκευής στη Θέουτα ενώ προσπαθούσε να μπει στον ισπανικό θύλακο με αλεξίπτωτο πλαγιάς από το Μαρόκο.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 8 το πρωί.

Ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα όπου εντοπίστηκε από τις τοπικές Αρχές χωρίς τις αισθήσεις του. Έγινε να προσπάθεια να τον επαναφέρουν στη ζωή αλλά χωρίς επιτυχία.

🔵#Migranti Tentava di raggiungere l'exclave spagnola di #Ceuta dalle montagne del Marocco con un #parapendio, ma è precipitato in mare poco prima dell'atterraggio. È morto così un giovane di origini subsahariane, inutilmente soccorso dalla Guardia Civil. pic.twitter.com/lnawdsKmWv — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 7, 2026

Είναι ο πρώτος θάνατος μετανάστη που προσπαθεί να εισέλθει στη Θέουτα με αυτόν τον τρόπο.

Περίπου 80 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους κατά την κρίση στη Θέουτα, αναφέρουν οι ισπανικές Αρχές.

🇪🇸 A sub-Saharan migrant has died while attempting to enter Ceuta from Morocco by paraglider.



The man reportedly crashed into the water near the Benzú border and was pulled out by Spain’s Guardia Civil, but could not be revived.



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Άλλοι δύο μετανάστες, επίσης από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, σκοτώθηκαν τον Ιούλιο επιχειρώντας να μπουν στη Θέουτα με τον ίδιο τρόπο.

Πάντως, από τον Οκτώβριο του 2025, όταν καταγράφηκε η πρώτη επιτυχημένη είσοδος με αλεξίπτωτο πλαγιάς, έχουν καταγραφεί άλλα δύο επιτυχημένες απόπειρες.