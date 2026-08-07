Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε όλη την Κρήτη

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται η Κρήτη για το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026, καθώς, σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατατάσσεται στο επίπεδο 4 (πολύ υψηλός) για το σύνολο της Περιφέρειας.

Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας βρίσκεται ήδη σε πλήρη ετοιμότητα, με υπηρεσίες και τεχνικά μέσα να έχουν αναπτυχθεί και ενισχυθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν περιστατικά.

Παράλληλα, τίθενται σε ισχύ αυστηρά προληπτικά μέτρα, με βασικές απαγορεύσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την καύση υπολειμμάτων, τη χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο, τις θερμές εργασίες, τη χρήση ψησταριών και πυροτεχνημάτων, καθώς και δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα ή φλόγα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στους περιορισμούς κυκλοφορίας σε ευαίσθητες περιοχές υψηλού κινδύνου. Η απαγόρευση διέλευσης και παραμονής ισχύει για δεκάδες δασικές και προστατευόμενες ζώνες σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού -Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων- συμπεριλαμβανομένων δασών, φαραγγιών και τμημάτων του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να τηρούν πιστά τις οδηγίες, ώστε να αποφευχθεί η εκδήλωση πυρκαγιών σε μία περίοδο υψηλής επικινδυνότητας.