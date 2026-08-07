Πυρκαγιά στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης – Στη “μάχη” και τρία αεροσκάφη
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (7/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Ερμακιά στην Κοζάνη.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, έξι οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη. Υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ερμακιά #Κοζάνη.
Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 6 οχήματα και 3 Α/Φ.
Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2026