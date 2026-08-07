Μύκονος: Σύλληψη 56χρονου με 2.280 πακέτα λαθραίων τσιγάρων στο αεροδρόμιο
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού, ο οποίος εντοπίστηκε να μεταφέρει 2.280 πακέτα τσιγάρων χωρίς την προβλεπόμενη ταινία φορολόγησης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο αεροδρόμιο της Μυκόνου χτες το βράδυ (Πέμπτη 6 Αυγούστου).
Κατά την έρευνα στις δύο αποσκευές που μετέφερε, βρέθηκαν συνολικά 2.280 πακέτα τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν ειδική ταινία φορολόγησης.
Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.