Θεσσαλονίκη: Στην κυκλοφορία το αναπλασμένο τμήμα της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στους Αμπελόκηπους – Δείτε εικόνες

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανάπλασης στο τμήμα της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου από την Πλατεία Επταλόφου έως την οδό Ελευθερίας στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, ένα σημαντικό έργο που αναβαθμίζει την καθημερινότητα των κατοίκων και βελτιώνει τη λειτουργικότητα του κεντρικού οδικού άξονα της περιοχής.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου, με την ολοκλήρωση των εργασιών ασφαλτόστρωσης το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου παραδίδεται πλέον σε πλήρη κυκλοφορία, προσφέροντας ασφαλέστερες και ποιοτικότερες συνθήκες μετακίνησης τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς.

Επανέρχεται η κανονική διέλευση της γραμμής 21 του ΟΑΣΘ

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των εργασιών, από την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026 και ώρα 06:00 επανέρχεται και η κανονική διέλευση της γραμμής 21 του ΟΑΣΘ η οποία θα ακολουθεί και πάλι τη διαδρομή της μέσω της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου όπως ίσχυε πριν από την έναρξη των εργασιών.

«Η ανάπλαση της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος παρεμβάσεων του Δήμου για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και των βασικών οδικών αξόνων των Αμπελοκήπων. Το έργο περιλάμβανε νέες ασφαλτικές στρώσεις, εκτεταμένες εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων με πρόβλεψη για την απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, κατασκευή σύγχρονων οδεύσεων τυφλών, αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού, καθώς και νέες δενδροφυτεύσεις και φυτεύσεις πρασίνου που ενισχύουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της περιοχής», προσθέτει η ανακοίνωση του δήμου.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τις αρχές Ιουλίου είχαν ξεκινήσει οι εργασίες φύτευσης κατά μήκος της αναπλασμένης οδού, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στην τελική φάση του έργου και δίνοντας μια νέα αισθητική ταυτότητα σε έναν από τους σημαντικότερους δρόμους της πόλης.

«Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση έργων που αναβαθμίζουν το αστικό περιβάλλον, ενισχύουν τη βιώσιμη κινητικότητα και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, διαμορφώνοντας μια πόλη περισσότερο ασφαλή, προσβάσιμη και φιλική προς όλους», καταλήγει η ανακοίνωση.