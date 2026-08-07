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Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου: Αυξημένη η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων

Intime
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Ιδιαίτερα αυξημένη είναι από τις 15:00 σήμερα το μεσημέρι η κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων.

Το κύμα εξόδου αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες και να κορυφωθεί το μεσημέρι του Σαββάτου.

Οι εκδρομείς εγκαταλείπουν από νωρίς την πόλη, με προορισμούς τόσο την Ηγουμενίτσα, για το Ιόνιο, όσο και τον Πειραιά, για τα νησιά του Αιγαίου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τις 12.30 το μεσημέρι, υπολογίζεται ότι περισσότερα από 2.000 οχήματα πέρασαν το ρεύμα εξόδου, ενώ πάνω από 1.800 εισήλθαν προς την πόλη, με προορισμό τις ακτές της Χαλκιδικής και της Ασπροβάλτας.

Άνδρες της Τροχαίας βρίσκονται επί ποδός τόσο στα διόδια των Μαλγάρων, όσο και στον κόμβο του Κλειδιού της Ημαθίας και πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους, όσον αφορά κυρίως την ταχύτητα.

Διόδια Κίνηση Μάλγαρα

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