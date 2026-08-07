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Ο ΣΚΑΪ έλυσε τη συνεργασία του με τον διευθύνοντα σύμβουλο, Γρηγόρη Δημητριάδη – Η επίσημη ανακοίνωση

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Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΚΑΪ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνεται η συνεργασία του Ομίλου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, με ισχύ από 7 Αυγούστου, κατόπιν κοινής συμφωνίας και για προσωπικούς λόγους του τελευταίου.

Η αποχώρηση πραγματοποιείται σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τον κ. Δημητριάδη για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον Όμιλο κατά τη διάρκεια της θητείας του. Οι δύο πλευρές διατηρούν άριστες σχέσεις και δεν αποκλείεται η συνεργασία τους στο μέλλον, υπό διαφορετική μορφή.

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