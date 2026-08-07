Τραγωδία στη Λακωνία: Νεκρός ο 48χρονος οδηγός φορτηγού που έπεσε σε γκρεμό – Τραυματίας ο συνοδηγός

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (07.08.2026) στη Λακωνία, όπου ένας 48χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα καθώς το φορτηγό που οδηγούσε έπεσε σε γκρεμό.

Το τροχαίο συνέβη στην παλαιά εθνική οδό Βουτιάνων – Κλαδά, στην περιοχή του κόμβου του Πανεπιστημίου στην Λακωνία. Το φορτηγό, που μετέφερε αγροτικά προϊόντα και έφερε ρυμουλκούμενο, βγήκε από την πορεία του κάτω από συνθήκες που διερευνώνται και κατέληξε στον γκρεμό με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο 48χρονος οδηγός, με καταγωγή από το Περιστέρι του Δήμου Ευρώτα, ήταν πατέρας ενός παιδιού, σύμφωνα με το notospress.gr. Από την πτώση του φορτηγού τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Μαζί του στο όχημα βρισκόταν ένας 34χρονος άνδρας, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε σοβαρά. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Στο σημείο της τραγωδίας κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συνολικά επιχείρησαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση μετά την πτώση του οχήματος στην πλαγιά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, στο 51,9ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Σπάρτης.