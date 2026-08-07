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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΟΣΑ: Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη πτώση πραγματικού εισοδήματος νοικοκυριών

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μια διόλου τιμητική πρωτιά κέρδισε η Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ κατατάσσεται τελευταία ανάμεσα στα κράτη μέλη του Οργανισμού ως προς το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Όπως επισημαίνεται από τον ΟΟΣΑ (Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) την ώρα που στο σύνολο το χωρών – μελών του το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,2% στο ξεκίνημα του 2026, (επιβραδύνοντας από την αύξηση 0,6% στο τέταρτο τρίμηνο του 2025), στην Ελλάδα βρέθηκε να καταγράφει μείωση κατά 3,6%.

Ενώ η αύξηση του ΑΕΠ εστιάζει στη μεταβολή της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αντανακλά τη μεταβολή που αφορά μόνο τα νοικοκυριά, δηλαδή για παράδειγμα του εισοδήματος που είναι διαθέσιμο για δαπάνες ή αποταμίευση, όπως αναφέρει η έκθεση του ΟΟΣΑ.

Μεταξύ των 21 χωρών του Οργανισμού που είχαν διαθέσιμα στοιχεία, οι 13 κατέγραψαν αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών και 8 κατέγραψαν συρρίκνωση, με τη μεγαλύτερη να είναι όπως προαναφέρθηκε στην Ελλάδα.

Συγκριτικά, στην Ουγγαρία, η αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων κατά 6,3% επιτάχυνε την αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών από +1,7% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σε +6% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Κάτι που ξεπέρασε κατά πολύ την αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 0,9%.

Παρομοίως, τα επίπεδα αποδοχών των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων στη Χιλή, παράλληλα με τις αυξήσεις στο καθαρό εισόδημα από περιουσία, οδήγησαν στην αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των χιλιανών νοικοκυριών κατά 4,8% το πρώτο τρίμηνο του 2026, μετά από μηδενική αύξηση το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

ΟΟΣΑ

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