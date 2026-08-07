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Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων – Στο 100% η πληρότητα σε πολλά δρομολόγια για Κυκλάδες

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στο «κόκκινο» κινείται από σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου προς τα νησιά. Πειραιάς, Ραφήνα και Λαύριο παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, ενώ σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς τις Κυκλάδες, η πληρότητα αγγίζει το 100%.

Οι λιμενικές αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο και την Κυριακή, να προσέρχονται εγκαίρως στις αποβάθρες αναχώρησης, καθώς η αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από τα λιμάνια ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με την εκτιμώμενη κίνηση και τις προκρατήσεις που έχει στη διάθεσή του το Λιμενικό Σώμα, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 23 δρομολόγια με 27.968 αναχωρήσεις επιβατών, ενώ το Σάββατο αναμένεται η μεγαλύτερη κίνηση, με 25 δρομολόγια και 31.392 επιβάτες. Την Κυριακή έχουν προγραμματιστεί 23 αναχωρήσεις πλοίων, με 34.441 επιβάτες.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στη Ραφήνα. Σήμερα πραγματοποιούνται 16 δρομολόγια με 7.685 επιβάτες, το Σάββατο 14 δρομολόγια με 9.700 επιβάτες και την Κυριακή 15 δρομολόγια με 7.320 επιβάτες.

Από το λιμάνι του Λαυρίου σήμερα αναχωρούν 12 πλοία με 3.900 επιβάτες, το Σάββατο έχουν προγραμματιστεί οκτώ δρομολόγια με 3.628 επιβάτες και την Κυριακή 11 δρομολόγια με 3.167 επιβάτες.

Η αυξημένη έξοδος ήταν εμφανής ήδη από χθες. Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 23 απόπλοι με 22.322 επιβάτες, ενώ για τον Αργοσαρωνικό έγιναν 55 δρομολόγια και αναχώρησαν 7.388 επιβάτες. Από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν 16 απόπλοι με 7.057 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο οκτώ δρομολόγια με 2.545 επιβάτες.

Οι επόμενες δύο ημέρες αναμένεται να αποτελέσουν μία από τις κορυφαίες περιόδους της καλοκαιρινής εξόδου, με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη διευκόλυνση της επιβατικής κίνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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