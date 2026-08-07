Οικογενειακή τραγωδία στις Σέρρες: Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων – “Τα έχασα όλα”

Σπαρακτικές είναι οι δηλώσεις του πατέρα και συζύγου των δύο θυμάτων του τραγικού τροχαίου που σημειώθηκε το πρωί στις Σέρρες, με θύματα μία μητέρα και τον γιο της.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο τραγικός πατέρας περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν πληροφορηθεί την ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία, εμφανώς συγκλονισμένος και αδυνατώντας να συνειδητοποιήσει όσα είχαν συμβεί.

Όπως ανέφερε, η σύζυγός του και ο γιος του είχαν αναχωρήσει νωρίς το πρωί για την εργασία τους στην Αμφίπολη, ενώ ο και ο ίδιος πήγαινε για δουλειά.

«Σηκώθηκαν στις 7:30 για να πάνε στην Αμφίπολη για δουλειά…. Στις 7:50 τους κάλεσα στο κινητό, αλλά δεν το σήκωσαν», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το ποιος οδηγούσε το όχημα, απάντησε ότι στο τιμόνι βρισκόταν ο γιος του, έχοντας συνοδηγό τη μητέρα του.

Ο ίδιος τόνισε πως μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο σημείο του δυστυχήματος δεν γνώριζε τι ακριβώς είχε συμβεί.

«Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Τώρα τα έχω χάσει όλα. Δεν με ειδοποίησαν. Κάτι με τραβούσε στην καρδιά μου. Είδα το ασθενοφόρο και την πυροσβεστική, τους πήρα τηλέφωνο, αλλά τίποτα. Όταν ήρθα εδώ, τι να δω; Τους έχασα και τους δύο», είπε με σπασμένη φωνή.

Κλείνοντας, ανέφερε πως μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε ενημερωθεί για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, λέγοντας: «Δεν μου είπαν τίποτα. Για την ώρα δεν ξέρω τίποτα».