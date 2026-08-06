Υπ. Παιδείας: Ανακοινώθηκαν 95 ειδικότητες και 860 τμήματα των ΣΑΕΚ – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης ανακοίνωσε τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027, διευρύνοντας τις επιλογές των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν τον δρόμο της επαγγελματικής κατάρτισης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου, τη νέα εκπαιδευτική χρονιά θα λειτουργήσουν συνολικά 95 ειδικότητες, οι οποίες θα αναπτυχθούν σε 860 τμήματα στις 116 Δημόσιες ΣΑΕΚ της χώρας, καθώς και στα 17 παραρτήματα ή εκτός έδρας τμήματά τους. Το εύρος των ειδικοτήτων καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα επαγγελματικών πεδίων, με στόχο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και να προσφέρει ουσιαστικές επαγγελματικές προοπτικές στους καταρτιζόμενους.

Ο σχεδιασμός των ειδικοτήτων βασίστηκε στις προτάσεις που υπέβαλαν οι ίδιες οι Δημόσιες ΣΑΕΚ, συνοδευόμενες από την απαραίτητη τεκμηρίωση. Παράλληλα, ελήφθησαν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, οι επενδυτικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ελληνική οικονομία, καθώς και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες κάθε περιφέρειας της χώρας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές, με στόχο η επαγγελματική κατάρτιση να αποτελέσει εργαλείο ενίσχυσης της τοπικής ανάπτυξης και να συμβάλει στη συγκράτηση του ανθρώπινου δυναμικού στις περιοχές αυτές.

Οι ειδικότητες που ανακοινώθηκαν προστίθενται σε εκείνες που είχαν ήδη ενταχθεί στο Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο του 2026, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις διαθέσιμες επιλογές για τους υποψηφίους.

Παράλληλα, όλες οι ειδικότητες θα υλοποιηθούν με τους νέους Οδηγούς Κατάρτισης, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αναρτηθούν και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά εγχειρίδια, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της φοίτησης, ενισχύοντας περαιτέρω τον εκσυγχρονισμό και την ποιότητα των σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να ενημερωθούν για όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες ανά Δημόσιο ΣΑΕΚ μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Χάρτης ΣΑΕΚ», η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://ieklab.sch.gr/saekmap.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων επιλογής και εγγραφής θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Σεπτέμβριο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://diek.it.minedu.gov.gr, αμέσως μετά τη σχετική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια, όπως προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας των Δημόσιων ΣΑΕΚ (ΦΕΚ 4676/Β΄/2025).

Η φοίτηση στις Δημόσιες ΣΑΕΚ του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παρέχεται χωρίς δίδακτρα. Επιπλέον, οι καταρτιζόμενοι που θα φοιτήσουν σε πόλη διαφορετική από εκείνη της μόνιμης κατοικίας τους, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν στεγαστικό επίδομα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Με την ανακοίνωση των νέων ειδικοτήτων ανοίγει ουσιαστικά ο κύκλος των εγγραφών για το νέο εκπαιδευτικό έτος, ενώ οι υποψήφιοι καλούνται το επόμενο διάστημα να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα τμήματα στην περιοχή που τους ενδιαφέρει και να προετοιμαστούν για την υποβολή της αίτησής τους, μόλις ανοίξει η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα.