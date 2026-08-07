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Ταξιδιώτης πάει διακοπές στην Πάρο για… έναν μήνα – “Έχω εγώ τον τρόπο”

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THESTIVAL TEAM

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Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου και η κάμερα του MEGA ήταν εκεί από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (7/8) για να καταγράψει την κίνηση.

Μία εβδομάδα πριν από τον 15Αύγουστο, Έλληνες και ξένοι ταξιδιώτες όλων των ηλικιών επιβιβάζονται στα καράβια για να απολαύσουν τις ολιγοήμερες διακοπές τους.

«Εξαίρεση» αποτελεί ένας νεαρός που εντόπισε το τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής “Κοινωνία Ώρα MEGA”, ο οποίος δήλωσε πως θα κάνει διακοπές… διαρκείας για έναν ολόκληρο μήνα.

Ο διάλογος που ακολούθησε με την ρεπόρτερ, Βίκυ Κατσανάκη, ήταν απολαυστικός.

Δείτε το απόσπασμα στο 3ο λεπτό.

Πάρος

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