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Σε εξέλιξη φωτιά στο Λασίθι – Στη μάχη ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αχλαδιά στην Σητεία Λασιθίου , στην Κρήτη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 8 το βράδυ, ενώ στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σητείας. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου

Λασίθι Φωτιά

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