Αποστολία Ζώη για τον θάνατο της μητέρας της: Μόλις κατάλαβε τι έχει, έφυγε από τη ζωή

Τη μάχη που έδωσε η μητέρα της με τον καρκίνο θυμήθηκε η Αποστολία Ζώη. Η τραγουδίστρια εξήγησε πως, αν και στην αρχή οι γιατροί ήταν αισιόδοξοι, τα πράματα γρήγορα άλλαξαν, μην αφήνοντας περιθώρια βελτίωσης. Η ίδια και η αδερφή της αποφάσισαν να της κρύψουν την αλήθεια. Τελικά, λίγο καιρό αφότου η ίδια έμαθε τι συμβαίνει, έφυγε από τη ζωή.

Σε συνέντευξή της στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού, η Αποστολία Ζώη περιέγραψε το σοκ που βίωσε, όταν ενημερώθηκε μία εβδομάδα πριν την πρεμιέρα της, ότι η κατάσταση της μητέρας της είχε επιδεινωθεί δραματικά. «Μια εβδομάδα πριν από την πρεμιέρα έμαθα ότι δεν θα τα καταφέρει και πως είναι σίγουρο ότι έχει προχωρήσει η κατάσταση πολύ άσχημα. Στην αρχή έβγαιναν όλες οι εξετάσεις πεντακάθαρες και να σου λένε σε μία εβδομάδα, όχι απλά δεν είναι πεντακάθαρες, αλλά τη χάνεις από ώρα σε ώρα. Μου ήρθε ο ουρανός κατακέφαλα», είπε αρχικά.

Όσον αφορά στο πώς η μητέρα της αντιλήφθηκε ποια ήταν η κατάστασή της, η τραγουδίστρια εξήγησε πως για καιρό δεν είχε κατανοήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όταν πλέον κατάλαβε τι συνέβαινε, έφυγε από τη ζωή. «Είπα ότι δεν θέλω να τραγουδήσω και πάλι λέει η μαμά μου στην αδελφή μου: “Τι εννοείς η Αποστολία δεν θα πάει για δουλειά;” “Θα πάει παρακάτω” της λέει, “δεν πειράζει”. Της είπανε πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από το μαγαζί. Αυτά που κοροϊδεύαμε τα κάναμε. Η μαμά μου δεν ήταν έτοιμη να ακούσει τι έχει. Μόλις κατάλαβε τι έχει, έφυγε», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας, στάθηκε στις πρώτες μέρες μετά τον θάνατο της μητέρας της, κάνοντας λόγο για «μια άλλη ζωή».«Είναι μια άλλη ζωή. Θυμάμαι τον εαυτό μου να περπατάω στους δρόμους και να λέω.. όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι ευτυχισμένοι τώρα; Είναι καλά; Έβλεπα κόσμο να φοράει ρούχα μαύρα και ρωτούσα αν ήταν από πένθος ή από επιλογή», κατέληξε.