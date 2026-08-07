“Νίκη”: Υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης για αποστολή ελικοπτέρων Apache στα ΗΑΕ;

«Μετά τους Patriot, τα Apache; Οι πληροφορίες που θέλουν την κυβέρνηση να συζητά την αποστολή δύο επιθετικών ελικοπτέρων Apache στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προκαλούν αγανάκτηση, σοβαρά ερωτήματα και εύλογη ανησυχία.

Την ώρα που η Τουρκία κλιμακώνει καθημερινά τις απειλές της απέναντι στην Ελλάδα και ενισχύει διαρκώς τις στρατιωτικές της δυνατότητες, η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να απομακρύνει ακόμη ένα στρατηγικής σημασίας οπλικό σύστημα από την ελληνική επικράτεια.

Αν οι πληροφορίες αυτές αληθεύουν, τότε η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει γιατί αποψιλώνει σταδιακά την ελληνική αποτρεπτική ισχύ. Πόσα ακόμη στρατηγικά οπλικά συστήματα σκοπεύει να απομακρύνει από την άμυνα της πατρίδας και με ποια πολιτική και θεσμική νομιμοποίηση;» υποστηρίζει στην ανακοίνωσή της η «Νίκη» και διερωτάται: «Υπάρχει διακρατική συμφωνία; Ποιος έδωσε την πολιτική εντολή; Έχει ενημερωθεί η Βουλή; Ποιο είναι το όφελος για την Ελλάδα;

Η Αεροπορία Στρατού υπέστη βαρύ πλήγμα μετά τη θεομηνία Daniel. Τα Apache δεν περισσεύουν. Αποτελούν στρατηγικό όπλο, αποκτημένο με τις θυσίες του ελληνικού λαού για την υπεράσπιση της πατρίδας. Δεν αποκτήθηκαν για να αναλαμβάνουν αποστολές προστασίας κρίσιμων υποδομών τρίτων χωρών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους να αποκτήσουν τα μέσα που χρειάζονται. Γιατί, λοιπόν, καλείται η Ελλάδα να αποδυναμώσει τη δική της άμυνα;» συνεχίζει η ανακοίνωση της «Νίκης» και καταλήγει:

«Απαιτούμε από το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα κάθε σχετική συμφωνία, κάθε σχεδιασμό και κάθε απόφαση που αφορά την πιθανή αποστολή των Apache.

Η εθνική άμυνα δεν είναι γιουσουρούμ, κ. Μητσοτάκη και κ. Δένδια. Δεν είναι “πραμάτεια” για παραχωρήσεις, ούτε μέσο εξυπηρέτησης τρίτων. Τα στρατηγικά οπλικά συστήματα της χώρας υπάρχουν για να υπερασπίζονται την Ελλάδα και μόνο την Ελλάδα. Σοβαρευτείτε, πριν να είναι αργά».