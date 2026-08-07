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ΗΠΑ: Εφετείο απαγόρευσε στην κυβέρνηση να συνεχίσει την κατασκευή της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ομοσπονδιακό δικαστήριο διέταξε σήμερα την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει την κατασκευή μιας αίθουσας χορού, κόστους 400 εκατομμυρίων δολαρίων, στη θέση της κατεδαφισμένης Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, επιφέροντας σημαντικό πλήγμα στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, σε άλλη μια υπόθεση που δοκιμάζει τα όρια της προεδρικής εξουσίας του.

Το Εφετείο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια, που εδρεύει στην Ουάσιγκτον, με ψήφους 2-1 επικύρωσε τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε κερδίσει το Εθνικό Ίδρυμα για την Διατήρηση της Ιστορίας, το οποίο είχε προσφύγει στα δικαστήρια πέρυσι, αφού η κυβέρνηση κατεδάφισε την Ανατολική Πτέρυγα και άρχισε να κατασκευάζει μια αίθουσα χορού σχεδόν 8.300 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς να λάβει προηγουμένως την άδεια του Κογκρέσου.

Το Εφετείο ανέφερε πάντως ότι αναστέλλει την ισχύ της απόφασής του για 14 ημέρες, δίνοντας χρόνο στην κυβέρνηση να προσφύγει, εάν επιθυμεί, στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Τραμπ είχε ασκήσει έφεση αφού ο δικαστής Ρίτσαρντ Λίον απαγόρευσε δύο φορές να συνεχιστεί η ανέγερση της αίθουσας, επιτρέποντας όμως να διαμορφωθεί ο υπόγειος χώρος. Ο Λίον, που διορίστηκε σε αυτή τη θέση από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Τζορτζ Ου. Μπους, αποφάνθηκε ότι κανένας ομοσπονδιακός νόμος δεν δίνει στον πρόεδρο την εξουσία να κατασκευάσει αίθουσα χορού χωρίς να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου.

Η κυβέρνηση δεν έχει «απεριόριστη εξουσία» για να «επανασχεδιάσει και να ξαναχτίσει τον Λευκό Οίκο -το Σπίτι του Λαού- ώστε να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες ενός προέδρου» αναφέρει η απόφαση.

Η αίθουσα αυτή, την οποία η κυβέρνηση θεωρεί αναγκαία για τις μεγάλες, επίσημες τελετές και για την ασφάλεια του Λευκού Οίκου, είναι ίσως η σημαντικότερη από τις πολλές προσπάθειες του Τραμπ να αναδιαμορφώσει το τοπίο στο κέντρο της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας, τα κυβερνητικά κτίρια και τα εθνικά μνημεία. Πρόσφατα, άλλο δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο πρόεδρος παρανόμως πρόσθεσε το όνομά του στο Κέντρο Τεχνών Κένεντι και τον διέταξε να το απομακρύνει.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΗΠΑ Λευκός Οίκος

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