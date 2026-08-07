Ο Ερμής στον Λέοντα φέρνει τα πάνω κάτω: Τέσσερα ζώδια ευνοούνται ιδιαίτερα τον Αύγουστο

Από τις 9 μέχρι τις 25 Αυγούστου ξεκινά μια περίοδος που θα δώσει μια αύρα αναζωογόνησης για τα ζώδια.

Ο Ερμής, ο πλανήτης της επικοινωνίας θα μπει στο ζώδιο του Λέοντα και αυτό θα φέρει μια απροσδόκητη ανανέωση. Μετά την παραμονή του στο ζώδιο του Καρκίνου για δύο μήνες και μετά την ανάδρομη πορεία που έιχε από τέλη Ιουνίου μέχρι μέσα Ιουλίου, τώρα ήρθε η ώρα του να λάμψει.

Ο Ερμής στον Λέοντα μας προσκαλεί πρωτίστως να μιλήσουμε από καρδιάς. Μας ενθαρρύνει να εκφράσουμε αυτό που νιώθουμε με σαφήνεια, ειλικρίνεια και γενναιοδωρία, χωρίς εξαπάτηση ή χειραγώγηση. Μια εποχή για να είμαστε πλήρως ο εαυτός μας.

Με απλά λόγια, ο Ερμής στον Λέοντα σημαίνει:

Ευκολία στην έκφραση του εαυτού

Μια ειλικρίνεια που κάνει τις συζητήσεις πιο αυθεντικές.

Ευκολότερες συναντήσεις, ενστικτώδης αποπλάνηση

Ένας μικρός κίνδυνος να θέλεις να κάνεις επίδειξη.

Ποια ζώδια επρόκειτο να ευνοηθούν από τον Ερμή;

Το Λιοντάρι περίμενε απλώς αυτό το σήμα για να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να ξεκινήσει να κάνει αυτό το καλοκαίρι δικό του. Έχει ανακτήσει την «ατίθαση» του προσωπικότητα, το άψογο χιούμορ του, την καλλιτεχνική του ευαισθησία και την ικανότητά του να βρίσκει τις σωστές λέξεις τη σωστή στιγμή.

περίμενε απλώς αυτό το σήμα για να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να ξεκινήσει να κάνει αυτό το καλοκαίρι δικό του. Έχει ανακτήσει την «ατίθαση» του προσωπικότητα, το άψογο χιούμορ του, την καλλιτεχνική του ευαισθησία και την ικανότητά του να βρίσκει τις σωστές λέξεις τη σωστή στιγμή. Ο Κριός , μετά από δύο μήνες ανυπομονησίας και συγκρούσεων, νιώθει ότι μπορεί επιτέλους να αναπνεύσει. Οι απογοητεύσεις δίνουν τη θέση τους σε μια περίοδο απόλυτης ευδαιμονίας. Ο Κριός διασκεδάζει, και δικαίως.

, μετά από δύο μήνες ανυπομονησίας και συγκρούσεων, νιώθει ότι μπορεί επιτέλους να αναπνεύσει. Οι απογοητεύσεις δίνουν τη θέση τους σε μια περίοδο απόλυτης ευδαιμονίας. Ο Κριός διασκεδάζει, και δικαίως. Με την επιρροή της Αφροδίτης, ο Ζυγός ανακτά ομαλότερη επικοινωνία, αυτοπεποίθηση και μια νέα πίστη στο χάρισμά του. Αυτό προσφέρει μια επιπλέον ευκαιρία να γοητεύσει στην προσωπική του ζωή και να επιβληθεί στην εργασία του.

ανακτά ομαλότερη επικοινωνία, αυτοπεποίθηση και μια νέα πίστη στο χάρισμά του. Αυτό προσφέρει μια επιπλέον ευκαιρία να γοητεύσει στην προσωπική του ζωή και να επιβληθεί στην εργασία του. Ο Αιγόκερως ανακτά την χαρακτηριστική του ψυχική αποφασιστικότητα, την επιθυμία και το κίνητρο που χρειάζεται για να προχωρήσει. Και χάρη στην ηγετική του ιδιοσυγκρασία, δεν τα κρατάει όλα αυτά για τον εαυτό του, αλλά τα μοιράζεται με τους φίλους του.

Πως θα κινηθούν και τα υπόλοιπα ζώδια;

Δίδυμοι και Τοξότης: επανασυνδέονται με μια πλούσια και ενδιαφέρουσα κοινωνική ζωή, νέες συναντήσεις και μια ανανεωμένη περιέργεια. Είναι ,επίσης, μια συγκινητική επανένωση με το θρυλικό τους πνεύμα.

επανασυνδέονται με μια πλούσια και ενδιαφέρουσα κοινωνική ζωή, νέες συναντήσεις και μια ανανεωμένη περιέργεια. Είναι ,επίσης, μια συγκινητική επανένωση με το θρυλικό τους πνεύμα. Παρθένος, Καρκίνος, Ιχθύες: ήρθε η ώρα για αυτούς τους τρεις ντροπαλούς ανθρώπους να τολμήσουν να εμπιστευτούν τον εαυτό τους, να ακολουθήσουν το ένστικτό τους και να προβάλουν τον εαυτό τους.

ήρθε η ώρα για αυτούς τους τρεις ντροπαλούς ανθρώπους να τολμήσουν να εμπιστευτούν τον εαυτό τους, να ακολουθήσουν το ένστικτό τους και να προβάλουν τον εαυτό τους. Ταύρος, Σκορπιός, Υδροχόος: αυτή είναι η περίοδος για αυτά τα σταθερά ζώδια να αναλάβουν δράση, να ξεφύγουν από την ψυχική παράλυση και να απελευθερώσουν την περιέργειά τους.

Πηγή: bovary.gr