Πλύσιμο των χεριών με λεμόνι και ζάχαρη: Σε τι χρησιμεύει, γιατί συνιστάται και πότε να το κάνετε

Δύο υλικά που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε κουζίνα μπορούν να μετατραπούν σε μια απλή φυσική περιποίηση για τα χέρια, αρκεί να χρησιμοποιούνται σωστά και με μέτρο.

Τα πιο απλά υλικά της κουζίνας μπορούν πολλές φορές να προσφέρουν λύσεις και στην περιποίηση της επιδερμίδας. Ανάμεσα στα DIY tips που έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή τα τελευταία χρόνια βρίσκεται και ο συνδυασμός λεμονιού με ζάχαρη για τα χέρια, μια φυσική απολέπιση που υπόσχεται πιο λεία, καθαλή και απαλή επιδερμίδα.

Παρότι πρόκειται για μια εύκολη και οικονομική πρακτική, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά και πάντα με μέτρο, καθώς δεν αντικαθιστά το πλύσιμο με σαπούνι και νερό ούτε είναι κατάλληλη για καθημερινή χρήση.

Τι προσφέρει ο συνδυασμός λεμονιού και ζάχαρης

Το λεμόνι περιέχει κιτρικό οξύ και βιταμίνη C, ενώ η ζάχαρη λειτουργεί ως φυσικό απολεπιστικό χάρη στους μικρούς κρυστάλλους της. Μαζί δημιουργούν ένα μείγμα που βοηθά στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων από την επιφάνεια της επιδερμίδας, αφήνοντας τα χέρια πιο απαλά.

Παράλληλα, το λεμόνι συμβάλλει στην εξουδετέρωση έντονων οσμών που μένουν στα χέρια μετά την προετοιμασία τροφίμων, όπως το σκόρδο, το κρεμμύδι ή το ψάρι, ενώ μπορεί να βοηθήσει και στη μείωση επιφανειακών λεκέδων που προκαλούνται από τον ήλιο ή από χρωστικές τροφών.

Η βιταμίνη C που περιέχει δρα επίσης ως αντιοξειδωτικό, προστατεύοντας την επιδερμίδα από το οξειδωτικό στρες και χαρίζοντας πιο φωτεινή όψη.

Όπως αναφέρει το El Cronista, ένας από τους βασικούς λόγους που η συγκεκριμένη μέθοδος παραμένει δημοφιλής είναι ότι απαιτεί μόνο δύο υλικά που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε σπίτι. Δεν χρειάζονται εξειδικευμένα καλλυντικά ή ακριβά προϊόντα, ενώ η εφαρμογή διαρκεί μόλις λίγα λεπτά.

Η ήπια απολέπιση μπορεί να βελτιώσει την υφή της επιδερμίδας, ειδικά σε χέρια που ταλαιπωρούνται από συχνό πλύσιμο, καθαριστικά ή χειρωνακτικές εργασίες.

Πότε είναι καλύτερο να το εφαρμόζετε

Οι ειδικοί συνιστούν να χρησιμοποιείται ως θεραπεία απολέπισης περίπου μία φορά την εβδομάδα και όχι καθημερινά.

Είναι επίσης μια καλή επιλογή όταν θέλετε να απομακρύνετε επίμονες μυρωδιές ή υπολείμματα από δραστηριότητες όπως η κηπουρική, η μαγειρική ή η χρήση χρωμάτων και άλλων ουσιών που αφήνουν κατάλοιπα στα χέρια.﻿

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή:

Βάλτε μία κουταλιά ζάχαρη στην παλάμη σας.

Προσθέστε λίγες σταγόνες φρέσκου χυμού λεμονιού.

Κάντε απαλό μασάζ στα χέρια για ένα έως δύο λεπτά.

Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό.

Ολοκληρώστε εφαρμόζοντας μια ενυδατική κρέμα ώστε να αποφύγετε την ξηρότητα.

Τι πρέπει να προσέξετε

Παρότι πρόκειται για φυσικά υλικά, δεν είναι κατάλληλα για όλες τις περιπτώσεις. Το λεμόνι μπορεί να προκαλέσει τσούξιμο σε σκασμένο ή ερεθισμένο δέρμα, γι’ αυτό δεν πρέπει να εφαρμόζεται πάνω σε πληγές ή εκδορές.

Επιπλέον, μετά τη χρήση καλό είναι να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στον ήλιο, καθώς το λεμόνι μπορεί να αυξήσει τη φωτοευαισθησία της επιδερμίδας και να οδηγήσει στην εμφάνιση δυσχρωμιών.

Τέλος, το συγκεκριμένο μείγμα δεν αντικαθιστά το σωστό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι. Λειτουργεί αποκλειστικά ως συμπληρωματική περιποίηση και απολέπιση, όταν χρησιμοποιείται περιστασιακά και με προσοχή.

Πηγή: bovary.gr