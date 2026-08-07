Τουρκικά ΜΜΕ: Πρόταση της Γαλατασαράι στον ΠΑΟΚ για την αγορά του Κωνσταντέλια

Μετά τις αναφορές για Γιουβέντους, Τσέλσι και Ντόρτμουντ, ήρθε η σειρά και για τα σενάρια από την Τουρκία. Όχι κάτι νέο μια και σχεδόν σε κάθε μεταγραφική περίοδο πάντα ακούγεται, γράφεται, λέγεται κάτι από τη Superlig.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Ζεκί Ουζουντουρουκάν, η Γαλατασαράι έκανε πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια.

Η πρόταση αφορά δανεισμό με οψιόν αγοράς. Ο 23χρονος άσος του ΠΑΟΚ έχει υπογράψει την τελευταία επέκταση του συμβολαίου του έως και το καλοκαίρι του 2029.