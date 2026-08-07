“Πόσα θέλεις για το κορίτσι;”: Τουρίστας στην Κρήτη ζητά… τιμή για ανήλικη που κάθεται αμέριμνη, τι καταγγέλλει ο ιδιοκτήτης επιχείρησης

Οργή έχει προκαλέσει βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, όπου φαίνεται η στιγμή που τουρίστας μπαίνει σε χώρο γραφείου εκδρομών στην Αγία Πελαγία της Κρήτης και σύμφωνα με την καταγγελία, ρωτά την ιδιοκτήτρια πόσα θέλει για ένα ανήλικο κορίτσι που κάθεται ανυποψίαστο στον εξωτερικό χώρο.

Μιλώντας στο protothema, ο Βασίλης Παπαδοπετράκης, συνιδιοκτήτης της επιχείρησης, αφηγείται πώς έγιναν όλα και ξεσπά για τέτοιου είδους περιστατικά που, όπως λέει, είναι το «κερασάκι στην τούρτα».

«Αυτόν τον τουρίστα τον είχαμε δει ξανά, τον βλέπαμε 4-5 ημέρες που πέρναγε μπροστά από το το γραφείο κάνοντας τζόκινγκ. Το γραφείο το τρέχει η κοπέλα του αδελφού μου και το κοριτσάκι, κόρη ενός γείτονα, έρχεται κάθε μέρα για να της κάνει παρέα. Αυτός, τη δεύτερη μέρα που πέρασε, σταμάτησε, πήγε στην πόρτα και ρώτησε τη γυναίκα πόσα θέλει για να του δώσει το μικρό κορίτσι», λέει και περιγράφει τη στιχομυθία που είχαν: «Της λέει, “μιλάς γαλλικά; πόσα θέλεις για την κοπέλα”».

Όπως λέει στο protothema, ο τουρίστας έφυγε και ο ίδιος με την οικογένειά του ειδοποίησαν την Αστυνομία υποδεικνύοντας και το ξενοδοχείο στο οποίο έμενε, ενώ ενημέρωσαν και τη διεύθυνση της ξενοδοχειακής μονάδας. «Περιέργως, δεν έχει εντοπιστεί και σκοπεύουμε να υποβάλουμε μήνυση», λέει χαρακτηριστικά.

Δείτε βίντεο

Ο κ. Παπαδοπετράκης δεν κρύβει την οργή του για την ασυδοσία μιας μικρής μερίδας τουριστών που επισκέπονται την Κρήτη που, όπως λέει, «θεωρούν ότι με ένα πενηντάρικο μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν».

«Είμαστε χρόνια στον τουρισμό γιατί έχουμε και κατάστημα εστίασης… Κι αν έχουν δει τα μάτια μας να γίνονται διάφορα. Πλέον, όμως η κατάσταση έχει ξεφύγει… Αυτό που έγινε είναι το κερασάκι στην τούρτα».

Χαρακτηριστική είναι κι ανάρτηση με την επωνυμίας της επιχείρησης.

«Αυτό είναι το νέο μας γραφείο. Κι αυτή είναι η στιγμή που ένας άνδρας από ένα κοντινό ξενοδοχείο μπαίνει μέσα – τον υποδέχονται πολύ ευγενικά, όπως μπορείτε να δείτε – και ρωτά πόσα χρήματα πρέπει να πληρώσει για να «αγοράσει» το μικρό κορίτσι που κάθεται έξω και να κάνει πράγματα μαζί της.

Φυσικά, καλέσαμε την αστυνομία και επικοινωνήσαμε με το ξενοδοχείο, ωστόσο δεν γνωρίζουμε εάν υπήρξε κάποια περαιτέρω εξέλιξη στην υπόθεση. Είναι απολύτως αηδιαστικό και δεν πρόκειται να το ανεχτούμε, ούτε στον χώρο μας ούτε πουθενά αλλού.

Αν κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει αυτό το άτομο, παρακαλούμε να επικοινωνήσει μαζί μας.

Λυπάμαι που αυτή δεν είναι μια ευχάριστη ανάρτηση, αλλά τέτοιου είδους περιστατικά πρέπει να αντιμετωπίζονται.

Ενημέρωση: Καταλαβαίνω ότι όλοι είναι θυμωμένοι και αναστατωμένοι. Το ίδιο είμαστε κι εμείς. Όμως, φανταστείτε ότι εκείνη τη στιγμή στο γραφείο βρισκόταν μια νεαρή κοπέλα, η οποία είχε την ευθύνη του χώρου, ενώ έξω καθόταν ένα παιδί. Επειδή ήταν απόγευμα, δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι τριγύρω.

Παρότι καταλαβαίνουμε τις αντιδράσεις όλων και όσα προτείνουν να γίνουν σε αυτόν τον «άνδρα», επρόκειτο για μια πραγματικά τρομακτική κατάσταση για όσους βρίσκονταν εκεί.

Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου μάς είπε ότι θα αναλάβουν το θέμα. Παρ’ όλα αυτά, σκοπεύω να επικοινωνήσω ξανά μαζί τους για να μάθω τι έχει γίνει.

Ο πραγματικός σκοπός αυτής της ανάρτησης δεν είναι να εντοπίσουμε εμείς τον συγκεκριμένο άνθρωπο, καθώς οι αρμόδιοι έχουν ήδη τα στοιχεία του. Είναι να δείξουμε σε όλους ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή και να υπενθυμίσουμε στους γονείς πόσο σημαντικό είναι να ενημερώνουν τα παιδιά τους και να τα μαθαίνουν να προσέχουν και να παραμένουν ασφαλή».