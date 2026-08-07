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Θεσσαλονίκη: Απέραντη χωματερή δίπλα στην Εγνατία οδό – Λάστιχα, καναπέδες και χριστουγεννιάτικα δέντρα

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THESTIVAL TEAM

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Πεταμένα λάστιχα αυτοκινήτων, λαμαρίνες από αμίαντο, ντουλάπες, καναπέδες, Χριστουγεννιάτικα δέντρα, δίσκοι σερβιρίσματος, μπουκάλια και μπάζα ανακαινίσεων, συνθέτουν το σκηνικό σε παράδρομο της Εγνατίας οδού, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρή περιβαλλοντική απειλή για την κοίτη του Γαλλικού ποταμού.

Ωστόσο δεν είναι το μόνο σημείο στην περιοχή όπου συναντά κανείς την ίδια εικόνα, όπως κατέγραψε η κάμερα της ΕΡΤ.

Περιπολίες γύρω από τον Γαλλικό ποταμό

Οι αυτοσχέδιες χωματερές αποτελούν ωρολογιακές βόμβες για το δήμο Δέλτα, με τους κατοίκους να δηλώνουν αγανακτισμένοι και να προχωρούν σε περιπολίες στο Καλοχώρι, σε μια προσπάθεια περιορισμού της περιβαλλοντικής ρύπανσης της περιοχής τους. Το εγχείρημα «αστυνόμευσης» με ιδία μέσα, δεν είναι εύκολο, καθώς ο δήμος διαθέτει συνολικά 148.000 στρέμματα σε παραλιακό μέτωπο, από το ρέμα Δενδροποτάμου έως και τις εκβολές του Λουδία.

Την ίδια ώρα, η δημοτική αρχή προγραμματίζει διαγωνισμό, προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ, για την απομάκρυνση τόνων από παράνομα μπάζα.

Θεσσαλονίκη

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