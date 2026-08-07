Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ερμακιά Κοζάνης

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής (7/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Ερμακιά στην Κοζάνη.

Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες ο Δήμος Εορδαίας.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.