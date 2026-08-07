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Η Άντερλεχτ ανακοίνωσε sold out μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ

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THESTIVAL TEAM

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Η Άντερλεχτ πέρασε με 1-0 από την Τούμπα και πήρε προβάδισμα πρόκρισης επί του ΠΑΟΚ στο Europa League, γεγονός που φαίνεται ότι ήταν αρκετό για να “ζεστάνει” τους οπαδούς της.

Μέσα σε λίγες ώρες και μετά το μεγάλο διπλό στην έδρα του ΠΑΟΚ, η Άντερλεχτ ανακοίνωσε sold out για τον αγώνα της πρεμιέρας της στο πρωτάθλημα Βελγίου, με τους οπαδούς της να εξαντλούν τα εισιτήρια της αναμέτρησης.

Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Europa League θα κάνει έτσι, πρεμιέρα κόντρα στη Λα Λουβιέρ, την ερχόμενη Κυριακή (9/8, 19:30), σε κατάμεστο γήπεδο, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στη ρεβάνς με τους Θεσσαλονικείς.

Άντερλεχτ ΠΑΟΚ

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