Νέος συναγερμός στη Γερμανία από πτήσεις drone πάνω από στρατιωτική βάση συντήρησης Patriot

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι γερμανικές Αρχές ύστερα από πτήσεις drone πάνω από στρατιωτική βάση συντήρησης Patriot την μοναδική στην Ευρώπη.

Οι ύποπτες πτήσεις έγιναν πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση της Bundeswehr στο Μέχερνιχ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ, το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας κατέγραψαν συνολικά έξι υπερπτήσεις drones μεταξύ 22:00 και 05:00 το πρωί, γεγονός που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Οι πτήσεις των drone έρχονται λίγα εικοτετράωρα τη σύγκρουση drone που έφερε εκρηκτικά με αεροπλάνο cargo στη Γερμανία καιτον εντοπισμό ενός δεύτερου drone με εκρηκτικά κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροπλάνο Antonov στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η βόμβα ήταν κατασκευασμένη από PETN (νιτρικός πενταερυθρίτης, ένα από τα πιο ισχυρά εκρηκτικά) και πλαστικό εκρηκτικό semtex. Το δεύτερο ήταν το εκρηκτικό που εξερράγη μέσα στο «Pan Am 103» πάνω από το Λόκερμπι της Σκωτίας το 1988, στοιχίζοντας τη ζωή στους 259 επιβαίνοντες. Αλλά η βόμβα που ήταν πάνω στο drone δεν εξερράγη, επειδή ο πυροκροτητής ήταν ελαττωματικός.

Η γερμανική εφημερίδα, η Leipziger Volkszeitung, ανέφερε ότι η αστυνομία ανακάλυψε έως και 800 γραμμάρια εκρηκτικών. Αυτό θα ήταν «αρκετό για να προκαλέσει σημαντική ζημιά» σε ένα αεροπλάνο, σύμφωνα με τον ειδικό σε εκρηκτικά στο Πανεπιστήμιο Κράνφιλντ, Τρέβορ Λόρενς κυρίως επειδή «τα αμαξώματα των αεροπλάνων είναι εξωφρενικά λεπτά, συχνά αποτελούνται από μόλις τρία χιλιοστά αλουμινίου».