Επίσκεψη στα πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής από κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ – “Η δασοπυρόσβεση απαιτεί εθνική πολιτική”

Επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, στα Βίλια και το Πόρτο Γερμενό, πραγματοποίησε κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με επικεφαλής τον γραμματέα Οργανωτικού, Γιάννη Μπουλέκο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, το κλιμάκιο συναντήθηκε με τον δήμαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας, Αρμόδιο Δρίκο, και συνομίλησε με πυροσβέστες, τους οποίους συνεχάρη για την πολύτιμη και ηρωική προσπάθειά τους στα πύρινα μέτωπα.

Παράλληλα, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνομίλησαν με κατοίκους των πληγεισών περιοχών, άκουσαν τα προβλήματα και τις ανάγκες τους και υπογράμμισαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα βρίσκεται στο πλευρό τους, διεκδικώντας την άμεση και ουσιαστική στήριξή τους.

«Βλέπουμε μπροστά μας τα καταστροφικά αποτελέσματα, όχι μόνο της ίδιας της πυρκαγιάς, αλλά και των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης», δήλωσε μετά την επίσκεψη, ο Γιάννης Μπουλέκος, τονίζοντας ότι «επί πολλά χρόνια φωνάζουμε ότι η φωτιά δεν σβήνει το καλοκαίρι και 45 μέρες πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, όπου τότε η κυβέρνηση έδωσε χρηματοδότηση στους δήμους όλης της Ελλάδας για να εξασφαλίσουν την αντιπυρική περίοδο».

«Ενώ εμείς έχουμε πει ότι χρειάζεται ενίσχυση της πυρόσβεσης, χρειάζεται ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών, χρειάζεται ενίσχυση όλων των υπηρεσιών οι οποίες θα προλαμβάνουν τη φωτιά, οι καταστροφικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, για να εξυπηρετήσει ακόμα και εκεί συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουν το αποτέλεσμα που βλέπετε γύρω σας: καμένες περιουσίες, καμένα σπίτια, καμένα δάση και ερημοποίηση ακόμα και περιοχών εντός της Αττικής», υπογράμμισε ο ίδιος, καλώντας την κυβέρνηση να «εξασφαλίσει άμεσα 100% όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές», «να ανοίξει έναν εθνικό διάλογο για τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουμε την δασοπυρόσβεση και τα περιαστικά δάση» και, τέλος, «να εφαρμόσει το πόρισμα Γκολντάμερ το οποίο είχε φέρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και προσπάθησε να το εφαρμόσει, και να το φέρει προς διαβούλευση στη Βουλή για να αποτελέσει και νόμο του ελληνικού κράτους».

«Η δασοπυρόσβεση δεν είναι κάτι απλό, είναι εθνικό μήνυμα και θέλει και εθνική πολιτική», κατέληξε.