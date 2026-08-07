Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 7 Αυγούστου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 7 Αυγούστου:

626 Ο Βυζαντινός Στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει τον στόλο των Αβάρων και Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στην «Υπέρμαχο Θεοτόκο», στην οποία αφιερώνεται ο «Ακάθιστος Ύμνος».

1863 Ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία «Μπάγερ» (BAYER), που παρασκευάζει την «Ασπιρίνη».

1933 Η Αγλαΐα Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της, που ανήρχετο τότε σε 15.000.000 δρχ., για να ιδρυθεί μία παιδιατρική κλινική με την επωνυμία «Κλινική Παίδων Παν. & Αγλαΐας Κυριακού και οικογένειας Σπυρίδωνος Αντωνιάδη». Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα δεν είναι άλλο από το «Νοσοκομείο Παίδων Παναγ. & Αγλαΐας Κυριακού» στου Γουδή.

1942 Διεξάγεται η Μάχη του Γκουανταλκανάλ. Πρόκειται για την πρώτη επιθετική ενέργεια των Αμερικανών στον Ειρηνικό, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

1964 Η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Στην περιοχή της Τηλλυρίας ξεσπούν αιματηρές συγκρούσεις, που θα κρατήσουν τέσσερις μέρες, σε απάντηση της προσπάθειας του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων. Οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν δύο ημέρες μετά, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

2004 Εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου – Αντίρριου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου.

Γεννήσεις

1932 Αμπέμπε Μπικίλα, θρυλικός Αιθίοπας μαραθωνοδρόμος, χρυσός ολυμπιονίκης το 1960 και το 1964. (Θαν. 25/10/1973)

1934 Γεώργιος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων, με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο Σερρών, Σκοτώθηκε στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο. Προς τιμήν του σπρίντερ του, ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του βόλεϊ. (Θαν. 21/7/1974)

1975 Σαρλίζ Θέρον, Νοτιοαφρικανίδα ηθοποιός.

Θάνατοι

1957 Όλιβερ (Νόρβελ) Χάρντι, Αμερικανός ηθοποιός, το πληθωρικό μισό του κινηματογραφικού ζευγαριού «Χοντρός – Λιγνός». (Γεν. 18/1/1892)

1960 Σαλβατόρε Φεραγκάμο, Ιταλός σχεδιαστής υποδημάτων. (Γεν. 5/6/1898)

1972 Ασπασία Μάνου, σύζυγος του Βασιλιά Αλέξανδρου Α’ των Ελλήνων. (Γεν. 4/9/1896)

Γιορτάζουν

Αστέριος, Αστερία, Αστέρω, Νικάνωρ.