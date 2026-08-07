MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σήμερα η δεύτερη πληρωμή των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ προς τους δικαιούχους, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 76.300 ευρώ και αφορά 79 τρίτεκνες και 21 πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

Το ύψος του χρηματικού βοηθήματος ανέρχεται σε 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και σε 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) που δηλώθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης.

1,690 εκατ. ευρώ από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα

Για το έτος 2026 και μέχρι σήμερα, έχει καταβληθεί το συνολικό ποσό των 1.690.900 ευρώ σε 1.737 τρίτεκνες και σε 475 πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στήριξη του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας προς τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Άκυρες οι εγκύκλιοι που δεν αναρτώνται – Υποχρεωτική η δημοσίευσή τους από την 1η Οκτωβρίου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 λεπτά πριν

Παιδιά στην πισίνα: 6 απαράβατοι κανόνες για την πρόληψη του πνιγμού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Πόρτο Γερμενό: Εικόνες καταστροφής από τη μεγάλη φωτιά – Πάνω από 100 σπίτια με ολοκληρωτικές ή σοβαρές ζημιές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Πώς να προστατέψετε το σπίτι σας από τους κλέφτες όταν λείπετε για διακοπές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 8 ημερών που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νεογνών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Γουδί: 53χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον 5ο όροφο