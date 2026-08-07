Σήμερα η δεύτερη πληρωμή των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

Σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ προς τους δικαιούχους, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 76.300 ευρώ και αφορά 79 τρίτεκνες και 21 πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

Το ύψος του χρηματικού βοηθήματος ανέρχεται σε 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και σε 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) που δηλώθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης.

1,690 εκατ. ευρώ από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα

Για το έτος 2026 και μέχρι σήμερα, έχει καταβληθεί το συνολικό ποσό των 1.690.900 ευρώ σε 1.737 τρίτεκνες και σε 475 πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στήριξη του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας προς τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.