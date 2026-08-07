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Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 8 ημερών που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νεογνών

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Πάτρας από την τραγική είδηση του θανάτου ενός βρέφους μόλις 8 ημερών.

Όπως μεταδίδει το tempo24.news, το κοριτσάκι νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νεογνών του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», αντιμετωπίζοντας -σύμφωνα με ιατρικές πηγές- σοβαρά προβλήματα υγείας.

Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και το βρέφος κατέληξε, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στην οικογένειά του.

Τα ακριβή αίτια της τραγικής κατάληξης αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.

Μωρό Πάτρα

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