Ισπανία: Σχεδιάζει τις ταφές και προσπαθεί να ταυτοποιήσει τις σορούς από την μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα

Η αστυνομία και η ιατροδικαστική υπηρεσία επιστράτευσαν επιπλέον προσωπικό για να βοηθήσει στην ταυτοποίηση των 80 μεταναστών που εντοπίστηκαν νεκροί μετά τη μαζική εισροή της περασμένης εβδομάδας στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, ενώ απελπισμένες οικογένειες περιμένουν να ακούσουν κάποιο νέο για τους δικούς τους που αγνοούνται.

Οι περισσότεροι θα ταφούν στη Θέουτα τις επόμενες ημέρες, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Για τις σορούς που δεν θα έχουν αναγνωριστεί έως τότε, οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη συλλέξει δακτυλικά αποτυπώματα και δείγματα DNA και θα συνεχίσουν να εργάζονται για την ταυτοποίησή τους.

Spain plans burials, seeks identities of those killed in Ceuta migrant rush https://t.co/wle5BgjKO4 https://t.co/wle5BgjKO4 — Reuters (@Reuters) August 7, 2026

«ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ»

Η μαζική εισροή των μεταναστών και ο μεγάλος αριθμός των θυμάτων που συνδέονται με αυτή ξεπερνούν τις δυνατότητες της πενταμελούς ιατροδικαστικής ομάδας της Θέουτα, που για το σύνολο της περασμένης χρονιάς διαχειρίστηκε μόλις 76 θανάτους.



Οκτώ ακόμα υπάλληλοι της υπηρεσίας αποσπάστηκαν από την ηπειρωτική χώρα ενώ σε πρώην στρατιωτικό νοσοκομείο στήθηκε μεγαλύτερο νεκροτομείο.



«Αντιμετωπίσαμε τέτοιο αριθμό θυμάτων που ξεπεράστηκαν οι επιχειρησιακές μας δυνατότητες», δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας Μανουέλ Απαρθέρο, που κλήθηκε να πιστοποιήσει τους θανάτους μεταναστών που μεταφέρθηκαν στην ακτή στις 30 Ιουλίου.



Καθώς η ομάδα του συνέχισε να εργάζεται, εδώ και μία εβδομάδα, οι οικογένειες των αγνοουμένων αναρτούν μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρακολουθούν ειδήσεις και κρατούν δίπλα τους το τηλέφωνο, ελπίζοντας ότι οι δικοί τους άνθρωποι θα επικοινωνήσουν μαζί τους.



Ο Τζαμάλ Μπαχλούλ, 26 ετών, δήλωσε ότι ο 22χρονος αδελφός του Μοχάμεντ, εργάτης στον κατασκευαστικό τομέα, έφυγε από το σπίτι του στην Ταγγέρη και η τελευταία επικοινωνία μαζί του ήταν στις 30 Ιουλίου.



«Δεν έχουμε ακούσει τίποτα άλλο», δήλωσε ο Μπαχλούλ. «Δεν γνωρίζουμε εάν είναι στη Θέουτα ή εάν πέθανε».



Άλλοι συγγενείς συγκεντρώνονται στη μαροκινή πλευρά των συνόρων για να πιέσουν τις αρχές για απαντήσεις και να επισκεφθούν τα τοπικά νεκροτομεία.

Περίπου 72.000 άνθρωποι εισήλθαν παρανόμως στη Θέουτα από το Μαρόκο μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Οι ιατροδικαστικές αναλύσεις έδειξαν ότι πολλοί από τους 80 ανθρώπους, τα πτώματα των οποίων μεταφέρθηκαν στην ακτή πέθαναν από καρδιοπνευμονική ανακοπή –μια κοινή αιτία πνιγμού, σύμφωνα με παθολόγους.

Μόλις τέσσερις από αυτούς τακτοποιήθηκαν από τα δακτυλικά τους αποτυπώματα που βρίσκονταν ήδη στις ισπανικές βάσεις δεδομένων ή μέσω δειγμάτων DNA και διενεργούνται έλεγχοι για να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα άλλων τεσσάρων, σύμφωνα με ανακοίνωση τοπικού δικαστήριο που εκδόθηκε αργά χθες.

Η ισπανική αστυνομία έχει αποστείλει τα δακτυλικά αποτυπώματα των νεκρών στις αρχές του Μαρόκου, που άνοιξαν ειδικό γραφείο στα σύνορα ώστε να μπορούν οι συγγενείς να αναφέρουν την εξαφάνιση ενός προσώπου και να καταθέτουν δείγμα DNA. Έως χθες είχαν υποβληθεί συνολικά 19 τέτοιες αναφορές, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση των μεταναστών γίνονται με βάση το πρωτόκολλο για πολύνεκρα συμβάντα που συνήθως εφαρμόζονται σε φυσικές καταστροφές ή δυστυχήματα, όπως ήταν η σιδηροδρομική τραγωδία της Αδαμούθ τον Ιανουάριο.

Φιλανθρωπικές οργανώσεις έχουν στο παρελθόν επικρίνει την αδυναμία της ισπανικής κυβέρνησης να εφαρμόσει τα ίδια μέτρα σε περιστατικά τα οποία αφορούν μετανάστες, όπως η βύθιση πλοίου με μετανάστες το 2024 κοντά στα Κανάρια Νησιά, όπου 57 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους.

Όλοι νεκροί μετανάστες θα ταφούν στη Θέουτα τις επόμενες ημέρες εκτός κι αν οι συγγενείς ζητήσουν τον επαναπατρισμό κάποιου που έχει ήδη ταυτοποιηθεί, δήλωσε ο Απαρθέρο. Οι σοροί μπορούν επίσης στη συνέχεια να αποτεφρωθούν στο εξωτερικό, εάν δοθεί άδεια από δικαστή.

Μετά την ολοκλήρωση της νεκροτομής, οι ιατροδικαστικές ομάδες διαχειρίζονται τους νεκρούς με βάση τα όσα ορίζει το ισλάμ, πρόσθεσε ο Απαρθέρο. «Σεβόμαστε την ιδεολογία και τη θρησκεία τους».