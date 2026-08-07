Κώστας Τουρνάς για Γιώργο Μαρίνο: “Δυστυχώς δεν πρόλαβα να τον αποχαιρετήσω”

Ο Κώστας Τουρνάς έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, αυτή την εβδομάδα, στο νέο τεύχος του περιοδικού Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Μεταξύ άλλων, μάλιστα, ο έμπειρος καλλιτέχνης αναφέρθηκε τόσο στις φορές που κλήθηκε να διαχειριστεί από σκηνής δύσκολες συνθήκες όσο και στην απώλεια του καλού του φίλου, Γιώργου Μαρίνου.

Έχουν υπάρξει φορές που κληθήκατε να ανεβείτε στη σκηνή ενώ βιώνατε μια δύσκολη συνθήκη;

Πολλές φορές. Όταν εργάζεσαι τόσα χρόνια, είναι αναπόφευκτο. Στη ζωή όλων μας συμβαίνουν δύσκολα και επώδυνα γεγονότα. Είναι δύσκολο, όμως η σκηνή έχει και μια ευλογία. Από τη στιγμή που ανεβαίνεις, δεν μπορείς παρά να αφοσιωθείς σε αυτό που κάνεις.

Είναι ένα ψυχολογικό διάλειμμα, μια ανακούφιση. Και νομίζω πως το ίδιο ισχύει και για όσους παρακολουθούν μια μουσική παράσταση. Θέλουν κι εκείνοι να πάρουν μια ανάσα από τις πιέσεις και τις αγωνίες της καθημερινότητας.

Πρόσφατα χάσατε και τον καλό σας φίλο Γιώργο Μαρίνο. Προλάβατε να τον αποχαιρετήσετε;

Όχι, δυστυχώς δεν πρόλαβα. Είχα μιλήσει μαζί του πριν από περίπου πέντε χρόνια, εντελώς τυχαία. Με αγαπούσε πολύ και τον αγαπούσα κι εγώ. Δυστυχώς, όμως, δεν είχα νέα του. Ήξερα μόνο ότι βρισκόταν κάπου προστατευμένος. Δεν γνώριζα που, πως ή υπό ποιες συνθήκες.