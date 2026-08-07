Διπλωματικός “πόλεμος” Μαδρίτης – Ρώμης: Τελεσίγραφο Ισπανίας και σκληρή απάντηση Μελόνι για το Σένγκεν

Η ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη Συμφωνία του Σένγκεν, εντός της Κυριακής, 9 Αυγούστου.

“Διαφορετικά η Ισπανία θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα, για να προστατέψει τα συμφέροντα και την αξιοπρέπεια των πολιτών της”, προστίθεται στην σχετική ανακοίνωση.

Η Μαδρίτη υπογράμμισε και πάλι, επίσης, ότι “η Ιταλία έιναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό παράτυπων εισόδων, τα τελευταία χρόνια, με νούμερα ακόμη και διπλάσια από εκείνα της Ισπανίας”.

Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά την κρίση της Θέουτα, η κυβέρνηση Μελόνι αποφάσισε να παύσει προσωρινά την ισχύ της Συμφωνίας του Σένγκεν με την Ισπανία, μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, όμως, το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να ανασταλεί νωρίτερα, πιθανότατα πριν από τον Δεκαπενταύγουστο.

Η σκληρή απάντηση της Ιταλίας

«Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα, σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων» υπογραμμίζεται στην σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης της Μελόνι.

«Δεν εννοούμε σε καμία περίπτωση να αναθεωρήσουμε την απόφαση για προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου και μέχρι να αποκλειστούν, πάντως, κίνδυνοι τρομοκρατικού χαρακτήρα και ασφάλειας, για την Ιταλία. Κατά την συγκεκριμένη ημέρα, όπως ανακοίνωσαν οι ίδιες οι ισπανικές αρχές, αναμένεται στην Θέουτα ένα νέο μεταναστευτικό κύμα» προσθέτει η κυβέρνηση της Ρώμης.

Η κυβέρνηση Μελόνι έκανε γνωστό ότι δεν υπάρχει καμία προκατάληψη σε βάρος της Ισπανίας και ότι στο παρελθόν, ανάλογες αποφάσεις ελήφθησαν από την Ιταλία έναντι της Σλοβενίας και από άλλες κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών, έναντι της Ιταλίας και της Ισπανίας. Στην σχετική ανακοίνωση υπενθυμίζεται, τέλος, ότι οι Ισπανοί πολίτες -όπως και εκείνοι όλων των υπολοίπων χωρών της ΕΕ- δεν υπόκεινται σε ελέγχους, λόγω της συγκεκριμένης αναστολής της Συνθήκης του Σένγκεν.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, η ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη Συμφωνία του Σένγκεν, εντός της Κυριακής, 9 Αυγούστου. «Διαφορετικά η Ισπανία θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα, για να προστατέψει τα συμφέροντα και την αξιοπρέπεια των πολιτών της» ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Η Μαδρίτη υπογράμμισε και πάλι, επίσης, ότι «η Ιταλία είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό παράτυπων εισόδων, τα τελευταία χρόνια, με νούμερα ακόμη και διπλάσια από εκείνα της Ισπανίας».