Αλ. Σδούκου: Προτεραιότητα οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων και η αποκατάσταση των περιοχών

Στα τρέχοντα πολιτικά θέματα αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ3.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στις πυρκαγιές, τα αντιπλημμυρικά έργα, τις αποζημιώσεις και την άμεση ενίσχυση των πληγέντων, στην πλατφόρμα MyAgro καθώς και στο θέμα των πιθανών συνεργασιών.

Η κλιματική κρίση δεν είναι μύθος

Η κ. Σδούκου ερωτηθείσα για τις πρόσφατες πυρκαγιές σημείωσε ότι «η κλιματική κρίση είναι παρούσα και λόγω οξύτητας προκαλεί προβλήματα παντού. Το βλέπουμε με τις πυρκαγιές, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Αμερική, τη Γαλλία και την Ισπανία» είπε προσθέτοντας πως κάποιοι δεν γίνεται να αναγνωρίζουν εκεί ως κύριο παράγοντα την κλιματική αλλαγή, αλλά εδώ να την χαρακτηρίζουν άλλοθι». Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι «πρώτα απ’ όλα, όμως, υπάρχει ο ανθρώπινος πόνος, οι άνθρωποι που χάθηκαν. Είναι και οι άνθρωποι που ζουν στις περιοχές αυτές, είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις το σπίτι σου κατεστραμμένο ή γύρω σου έναν τόπο μαύρο, εκεί όπου πριν ήταν το δάσος. Καταλαβαίνω, όσο μπορεί να καταλάβει κάποιος που βρίσκεται έξω από αυτή τη δοκιμασία, τον θυμό και την αγωνία αυτών των ανθρώπων», καταλήγοντας πως η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά σε αυτό το κομμάτι, ενισχύοντας τόσο σε μέσα όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό την Πολιτική Προστασία.

Άμεσα οι αποζημιώσεις

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ ανέφερε πως προτεραιότητα αυτή τη στιγμή έχει πλέον «η αποκατάσταση, οι αποζημιώσεις η στήριξη των πληγέντων και η αξιολόγηση του τι λειτούργησε και τι πρέπει να κάνουμε ακόμη καλύτερα» προσθέτοντας πως «το πρώτο που πρέπει να γίνει μετά από μια τόσο μεγάλη φωτιά είναι η προετοιμασία για να αποφύγουμε τις πλημμύρες. Γι’ αυτό οι εργασίες ξεκινούν άμεσα, γίνεται χαρτογράφηση όλης της καμμένης περιοχής, προχωρούν άμεσα οι μελέτες και τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα αρχίσουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Δηλαδή θα δούμε κορμοδέματα, παρεμβάσεις στα ρέματα και στα σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος να φύγουν χώματα και φερτά υλικά με τις πρώτες δυνατές βροχές. Παράλληλα, ενεργοποιούνται 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Αττική ενώ και οι καμένες δασικές εκτάσεις κηρύσσονται αναδασωτέες».

Διαφορά φιλοσοφίας με την αντιπολίτευση

Ερωτηθείσα για το τι πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία από τώρα έως τις εκλογές της άνοιξης του 2027, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «το μόνο μας σύνθημα είναι “δουλειά”. Κάθε μέρα να παραδίδουμε κάτι στους πολίτες που θα βελτιώνει τη ζωή τους και τη λειτουργία του κράτους. Βλέπετε το τελευταίο διάστημα πόσα νοσοκομεία και κέντρα υγείας ανακαινίστηκαν, ο Ε-65 που παραδόθηκε, βλέπετε όμως και άλλες κινήσεις όπως η πλατφόρμα MyAgro».

Ειδικά για την πλατφόρμα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε ότι «είναι ένα σύστημα που ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο και συνδέεται με τα πραγματικά στοιχεία που έχει το κράτος. Με το Ε9, με τα φορολογικά δεδομένα, με τα μισθωτήρια, με το Κτηματολόγιο, με τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και εδώ ακριβώς θεραπεύουμε πολλές από τις χρόνιες αδυναμίες του παλιού συστήματος. Για χρόνια δεν υπήρχαν επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία. Δεν υπήρχε Κτηματολόγιο, δεν υπήρχε πραγματική διασύνδεση ανάμεσα στις υπηρεσίες του Δημοσίου, ώστε η μία να μπορεί να ελέγχει τα στοιχεία της άλλης. Αυτή είναι η αλλαγή που υποσχεθήκαμε και την υλοποιούμε βήμα-βήμα και είναι, βέβαια, η ίδια αλλαγή που η αντιπολίτευση πετροβολούσε όταν αποφασίσαμε να περάσουν οι αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Και νομίζω ότι εδώ φαίνεται πολύ καθαρά πως εκπροσωπούμε δύο διαφορετικές σχολές σκέψης και πολιτικής, δύο διαφορετικές αντιλήψεις για την Ελλάδα του 2030. Από τη μία είμαστε εμείς, που βλέπουμε τα λάθη και τις αδυναμίες του κράτους και προσπαθούμε να τα διορθώνουμε ένα-ένα. Όχι πάντα εγκαίρως, είναι η αλήθεια, αλλά τα διορθώνουμε και χτίζουμε σταδιακά ένα νέο κράτος, που θα καταργήσει στην πράξη τον “μπάρμπα από την Κορώνη”. Από την άλλη είναι μια αντιπολίτευση που της αρέσει να καταγγέλλει τα πάντα και αρνείται οποιαδήποτε αλλαγή ακόμα και όταν κάτι δεν λειτουργεί, ακόμη και όταν ένα σύστημα έχει αποδεδειγμένα προβλήματα. Νομίζω ότι ειδικά στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και της μετάβασής του στην ΑΑΔΕ αυτή η διαφορά γίνεται απολύτως φανερή».

Συνεργασίες και κόμμα Σαμαρά

Για το θέμα των συνεργασιών, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει στο συνέδριό του ότι δεν θέλει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, από την άλλη, εμείς έχουμε πει καθαρά ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κόμματα στα δεξιά μας. ‘Αρα, με τα σημερινά δεδομένα, το ότι ζητάμε αυτοδυναμία δεν είναι κάποιο καπρίτσιο της Νέας Δημοκρατίας, είναι η πραγματικότητα που διαμορφώνεται από τις ίδιες τις επιλογές των κομμάτων. Με το ΠΑΣΟΚ έχουμε κυβερνήσει μαζί στο παρελθόν, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Σήμερα, όμως, το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να κινείται όλο και πιο κοντά σε δυνάμεις του λαϊκισμού. Από εκεί και πέρα, οι πολίτες θα κρίνουν, ποιος έχει σοβαρό σχέδιο για τη χώρα και ποιος μοιράζει εύκολες υποσχέσεις χωρίς να λέει πού θα βρει τα λεφτά. Θα κρίνουν ποιος μπορεί να κρατήσει το τιμόνι σε έναν πολύ δύσκολο διεθνή κόσμο, ποιος έχει εμπειρία, διεθνές κύρος και μπορεί να χτίζει συμμαχίες. Αυτή είναι η δική μας πρόταση και λέμε πως η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί το ίδιο το βράδυ των εκλογών, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο ούτε χώρος για αβεβαιότητα σε αυτό το διεθνές σκηνικό. Από εκεί και πέρα, την απόφαση θα την πάρει ο ελληνικός λαός».

Απαντώντας σε σχέση με το πιθανολογούμενο κόμμα Σαμαρά, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «έχουμε 10 μήνες μέχρι τις εκλογές, δεν μπορούμε να συζητάμε συνέχεια γι’ αυτό, ας γίνει, λοιπόν, πρώτα και βλέπουμε. Εξάλλου, δεν είναι ο αντίπαλος της ΝΔ, ο πραγματικός αντίπαλος είναι η καθημερινότητα, τα προβλήματα που έχει ο πολίτης, όπως η ακρίβεια».