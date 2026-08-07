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Μαρούσι: Συνελήφθη 35χρονος σε προαύλιο σχολείου για διακίνηση ναρκωτικών

Intime
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Στη σύλληψη ενός 35χρονου αλλοδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης 6 Αυγούστου αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή εντόπισαν τον 35χρονο μαζί με δύο ακόμη άγνωστα άτομα σε προαύλιο χώρο εκπαιδευτικού ιδρύματος και τους κάλεσαν να υποβληθούν σε έλεγχο.

Με την εμφάνιση των αστυνομικών, οι τρεις άνδρες επιχείρησαν να διαφύγουν, ενώ ο 35χρονος φέρεται να πέταξε στο έδαφος δύο νάιλον σακούλες πριν τραπεί σε φυγή.

Συνελήφθη σε προαύλιο σχολείου στο Μαρούσι 35χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν τις σακούλες και, κατά τον έλεγχό τους, διαπίστωσαν ότι περιείχαν συνολικά 106 νάιλον συσκευασίες κάνναβης, έτοιμες προς διακίνηση, συνολικού βάρους 243 γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Έπειτα από εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατάφεραν να εντοπίσουν τον 35χρονο λίγη ώρα αργότερα και να τον συλλάβουν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μαρούσι

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