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Την Κυριακή το 40ήμερο μνημόσυνο της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη

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THESTIVAL TEAM

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Την Κυριακή 9 Αυγούστου, στις 9:30 π.μ. θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της μετά από τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Κοζάνης.

Την ανακοίνωση έκανε ο σύζυγός της, με ανάρτηση στο Facebook, ευχαριστώντας τον κόσμο για τη συμπαράσταση μετά την τραγική απώλειά της.

Η ανάρτησή του αναφέρει:

“Αγαπητοί μου φίλοι/ες, γνωστοί και ανώνυμοι. Σας ευχαριστώ θερμά για την ένθερμη συμπαράστασή σας στην απώλεια της συζύγου μου Βάγιας, μητέρας και γιαγιάς. Έφυγε – δολοφονήθηκε άδικα απο άνανδρα, αρρωστημένα μυαλά. Μετά από 47 χρόνια να αποχωρίζεσαι τον άνθρωπο σου, που ήταν κοντά σου στις χαρές και στις λύπες, είναι πολύ δύσκολο. Χρειάζονται ψυχικά αποθέματα, τα οποία θα μας δώσουν, σε εμένα και την αγαπημένη μου Αφροδίτη τα 2 αστέρια μας, που έχουμε κοντά στο Θεό, για να το ξεπεράσουμε και να βγούμε πιο δυνατοί. Θα αγωνιστούμε για να τους κάνουμε περήφανους. Σας ενημερώνω ότι στις 9.8.2026 θα πραγματοποιηθεί το 40ημερο μνημόσυνο στη μνήμη της Βάγιας μας στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής Κοζάνης ώρα 9.30 πμ. Όσοι/ όσες επιθυμείτε να είστε κοντα μας Καλό Παράδεισο αγαπημένη μου γυναίκα, Βάγια ,θα βρεθούμε… Καλη Ανάσταση.”

Βάγια Νέστορα Κοζάνη

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